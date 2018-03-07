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«Все профессионалы. Все специалисты»: рассказываем о погибших в крушении Ан-26 в Сирии

7 марта 2018 15:02
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крушение самолета, Ан-26

Трагический полет прервал жизни людей из разных уголков России с разными судьбами: один планировал жениться, для другого поездка в Сирию стала первой военной командировкой, у большинства остались вдовы и маленькие дети. Сеть городских порталов публикует истории тех погибших, о которых удалось что-то узнать к настоящему времени.

39 россиян погибли при крушении самолета Ан-26 в Сирии. Шестеро были членами экипажа, все остальные — военными солдатами и офицерами. Все они возвращались с задания на Родину, пишет «АиФ». Их сослуживец в разговоре с «Рен-ТВ» сказал:

— Все [они были] замечательные. Все профессионалы. Все специалисты. Все знали свою работу от и до.

Самолет разбился 6 марта около 15:00 по Москве неподалеку от взлетно-посадочной полосы на военной базе в Хмеймим. Раз в Сирии идут военные действия, многие предположили, что самолет сбили. Однако в Министерстве обороны РФ заявили: причиной катастрофы стали не происки врагов. Эксперты считают, что Ан-26 мог упасть из-за технической неисправности.

53-летний генерал-майор Владимир Еремеев из Екатеринбурга был выпускником Свердловского суворовского училища. Про него известно, что в 2012–2014 годах он командовал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригадой. Подразделение охраняло важные объекты, участвовало в Параде Победы на Красной площади. Также Еремеев командовал штабом береговых войск Балтийского флота.

Александру Бырылову было 29 лет. Младший сержант родом из города Полярный в Мурманской области, он работал в Сирии по контракту. О погибшем корреспондетам 76.ru рассказала знакомая Людмила:

— Он полетел туда перед Новым годом, он у нас хороший связист. Решил, что денег заработает.

На родине у Александра осталась мама, сейчас с ней работают психологи. Была у сержанта и девушка: влюбленные планировали пожениться.

32-летний капитан Эльдар Гайдарханов жил в военном городе Тоцкое Второе в Оренбургской области. Когда-то он закончил Челябинский военный автомобильный институт, а затем стал профессиональным военным в Сирии. У Эльдара остались жена и брат Ринат. За последнее время Ринат переживает уже вторую потерю: около года назад погибла сестра Гайдархановых.

Для военнослужащего Константина Алтунина из Санкт-Петербурга поездка в Сирию стала первой и, увы, последней. 

Военнослужащий Константин Горбань окончил в 2011 году Пензенский артиллерийский инженерный институт имени Воронова, сообщают администраторы паблика «Выпускники ПАИИ (ПВАИУ) им. Воронова» «ВКонтакте». Он родом из Оренбургской области, проходил службу в Чебаркуле. Друзья отзываются о нем как о добром, отзывчивом и веселом человеке. У него остались жена Кристина и сын Демид.

25-летний Сергей Лужков был сиротой родом из Кемеровской области, у него осталась только бабушка. Молодой человек служил в 473-м окружном учебном центре ЦВО.

— У всех остались дети. Группа «Еланский гарнизон» приносит соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении в паблика во «ВКонтакте».

Майор Дмитрий Кукушкин окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище в 2005 году, долгое время жил в Еланском гарнизоне. Он был потомственным военным: его отец — старший прапорщик в отставке.

Среди погибших был офицер Алексей Труфанов с Камчатки. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил об этом на официальном сайте регионального правительства:

— [Погиб] офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317-го отдельного смешанного авиационного полка, который базируется в городе Елизово. Скорбим и разделяем горечь утраты.

У Труфанова остались вдова и дочь.

Фамилию командира воздушного судна пока не называют. Известно, что он был летчиком первого класса, налетавшим больше трех тысяч часов. Ранее он уже сажал самолет на военной базе в Хмеймиме, сообщили в Министерстве обороны РФ. Пилоты Ан-26 принадлежали к 33-му отдельному транспортному авиаполку, который базируется на аэродроме в Левашово около Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Министерство обороны РФ пообещало помочь семьям военнослужащих.

Ольга Прохорова, Елизавета Фролова, Ая Шафран, Анастасия Оборина, Наталья Попельницкая
Фото: Олег Каргаполов, Mil.ru, Александр Бырылов/Vk.com, Эльдар Гайдарханов/Vk.com, Константин Алтунин/Vk.com, «Выпускники ПАИИ (ПВАИУ) им. Воронова»/Vk.com, «Еланский гарнизон»/Vk.com
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