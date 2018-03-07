Заволга встала в огромную пробку: в чём причина затора

На заволжском мосту тройное ДТП

И снова Заволга встала в пробку. Огромный поток машин еле едет, начиная от улицы Красноборской в сторону центра. Виной всему авария на заволжском мосту.

— На мосту паровозик из машин, — передаёт с места событий водитель Андрей.

Столкнулись две легковушки и «Газель». Пока о пострадавших ничего не сообщатся.