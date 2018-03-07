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Заволга встала в огромную пробку: в чём причина затора
7 марта 2018 15:25
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И снова Заволга встала в пробку. Огромный поток машин еле едет, начиная от улицы Красноборской в сторону центра. Виной всему авария на заволжском мосту.
— На мосту паровозик из машин, — передаёт с места событий водитель Андрей.
Столкнулись две легковушки и «Газель». Пока о пострадавших ничего не сообщатся.
Фото: Карина Ярославская/Vk.com
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