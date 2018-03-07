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Самолёты из Ярославля в Казань полетят с 26 марта
7 марта 2018 15:03
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Это случилось — из Ярославля запускают в Казань авиарейсы. И первый самолёт полетит уже 26 марта компанией «UVT Aero».
Пассажиров отправят на самолётах CRJ-200, вылеты по понедельникам и четвергам. Из Казани в Ярославль рейсы будут отправляться в 17:40, а из Ярославля в Казань — в 18:40. Билеты уже продают на сайтах компании по 3890 рублей.
— Прямое авиасообщение между Ярославской областью и Республикой Татарстан расширяет туристические и инвестиционные возможности нашего региона, — считает заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Время в пути составит немногим более часа. Кроме того, эти рейсы упрощают перелеты в направлениях Урала и Сибири.
Также ярославский аэропорт Туношна ведёт переговоры о рейсах до Грузии: полный список реальных направлений, куда есть возможность открыть рейсы.
— Наша маршрутная сеть в 2018 году позволит жителям Ярославской и соседних областей непосредственно из ярославского аэропорта отправиться в города, в которых будут проводиться этапы Кубка мира по футболу. Это Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, — добавил генеральный директор аэропорта Анатолий Козлов.
Фото: Анна Ёлкина
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