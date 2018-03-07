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Министр культуры в Ярославле за закрытыми дверями решает будущее Волковского театра
7 марта 2018 14:41
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Министр культуры России Владимир Мединский привёз в Ярославскую область документы, с которыми Углич будет официально числиться городом Золотого кольца. Правда, до самого Углича бумаги чиновник не довёз. Поэтому главе города Светлане Ставицкой всё же пришлось ехать за ними в Ярославль.
— Документы, а вместе с ними уличный знак города с символикой Золотого кольца и нагрудный знак для мэра города министр передал в художественном музее, — рассказали в администрации Угличского района.
Углич стал девятым городом Золотого кольца России совсем недавно. Посодействовал этому лично президент России Владимир Путин.
Ещё в Ярославле глава Министерства заехал в театр имени Волкова. Там он встретился с временным руководством учреждения культуры и обсудил с исполняющим обязанности директора Евгением Марчелли планы на будущее. Поговорили и о возможных кандидатах на пост директора. Но было это за закрытыми дверями. Послушать, о чём говорили мужчины, смог лишь губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, который вместе с ними сидел в кабинете.
Директор театра имени Волкова Юрий Итин сейчас находится под домашним арестом. Он проходит фигурантом по делу «Седьмой студии».
Министр впервые побывал в Волковском театре и напросился на небольшую экскурсию. Он погулял в фойе и заглянул в зрительный зал.
— На сцене в этот момент шла репетиция спектакля «Девушка для прощаний», — рассказал пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев. — Режиссёр Владимир Алеников подарил министру свою книгу «Странники терпения», по которой сейчас снимается одноименный фильм при поддержке Министерства культуры.
На обратном пути в Москву Мединский намерен заехать ещё и в музей-заповедник «Ростовский кремль».
Владимир Мединский доехал до Ярославля с третьей попытки. Несколько раз у него откладывались запланированные поездки. В последний раз он собирался сюда на Масленицу.
Фото: Влада Любимовская
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