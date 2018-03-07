Пьяного водителя, сбившего маму и ребёнка на проспекте Машиностроителей, отпустили

Мужчина попытался скрыться с места ДТП

Пьяного лихача, который сбил маму и её восьмилетнюю дочку на проспекте Машиностроителей, отпустили из-под стражи. Сначала его задержали на сутки до суда. Вчера после заседания его отпустили.

— Сейчас девочка находится на лечении. Наказание ему вынесут после того, как она полностью поправится, и будет понятно, какой вред здоровью нанесён ребёнку, — рассказали 76.ru в полиции.

Напомним, ДТП произошло 5 марта на проспекте Машиностроителей. Тогда пьяный водитель на своём «Фольксвагене» сбил маму и её дочку на пешеходном переходе. После этого лихач попытался скрыться, но его задержали другие водители. Ярославец, который бросился в погоню, рассказал о том, как задерживали негодяя.