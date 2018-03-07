|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Эксклюзив
Пьяного водителя, сбившего маму и ребёнка на проспекте Машиностроителей, отпустили
7 марта 2018 14:38
1 228 0
Пьяного лихача, который сбил маму и её восьмилетнюю дочку на проспекте Машиностроителей, отпустили из-под стражи. Сначала его задержали на сутки до суда. Вчера после заседания его отпустили.
— Сейчас девочка находится на лечении. Наказание ему вынесут после того, как она полностью поправится, и будет понятно, какой вред здоровью нанесён ребёнку, — рассказали 76.ru в полиции.
Напомним, ДТП произошло 5 марта на проспекте Машиностроителей. Тогда пьяный водитель на своём «Фольксвагене» сбил маму и её дочку на пешеходном переходе. После этого лихач попытался скрыться, но его задержали другие водители. Ярославец, который бросился в погоню, рассказал о том, как задерживали негодяя.
Фото: "ЯрНет"
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров