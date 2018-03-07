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За Волгой неделю не могут остановить утечку горячей воды. И не собираются
7 марта 2018 13:41
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Уже неделю парит незамерзающая речка Урочь в Заволжском районе Ярославля. Та самая, где всю зиму ютятся уточки. Парит и воняет, говорят местные жители. Всё это время в неё сливают кипяток из домов жителей.
— Страшно воняет, из дома пытаемся не выходить, так как рядом живём, — жалуется местный житель Матвей Иванов.
Оказывается, в Заволжском районе скрыли аварию на теплосетях, из-за которой кипяток и льётся в реку.
— Утечка контролируемая, это тёплая вода обратного теплоснабжения, — рассказали 76.ru в городской администрации. — Сейчас из-за морозов нет возможности отремонтировать прорыв. Для ремонта нужно отключить от отопления несколько домов, этого мы себе позволить не можем.
А значит, до тех пор, пока весна по-настоящему не наступит, горяченная и не очень чистая вода будет утекать в речку, а затем в Волгу. Правда, в мэрии заверили, что оплачивать утечку будет теплоснабжающая компания, а не жители.
Этой зимой в Ярославле сбои на трубах уже врывались в жизнь людей, когда из кранов двух районов города потекла чёрная вода.
Фото: Андрей Трифф
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