За Волгой неделю не могут остановить утечку горячей воды. И не собираются

Каждый вечер маленькая речка парит

Уже неделю парит незамерзающая речка Урочь в Заволжском районе Ярославля. Та самая, где всю зиму ютятся уточки. Парит и воняет, говорят местные жители. Всё это время в неё сливают кипяток из домов жителей.

— Страшно воняет, из дома пытаемся не выходить, так как рядом живём, — жалуется местный житель Матвей Иванов.

Оказывается, в Заволжском районе скрыли аварию на теплосетях, из-за которой кипяток и льётся в реку.

— Утечка контролируемая, это тёплая вода обратного теплоснабжения, — рассказали 76.ru в городской администрации. — Сейчас из-за морозов нет возможности отремонтировать прорыв. Для ремонта нужно отключить от отопления несколько домов, этого мы себе позволить не можем.

А значит, до тех пор, пока весна по-настоящему не наступит, горяченная и не очень чистая вода будет утекать в речку, а затем в Волгу. Правда, в мэрии заверили, что оплачивать утечку будет теплоснабжающая компания, а не жители.

Колоссальную утечку горячей воды в Ярославле не могут остановить

Этой зимой в Ярославле сбои на трубах уже врывались в жизнь людей, когда из кранов двух районов города потекла чёрная вода.