|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле трамваи, отданные в залог банку, заменят московскими
7 марта 2018 14:00
1 219 2
Ярославское предприятие «Яргорэлектротранс» ждёт пополнения трамвайного парка. В апреле в Ярославль из Москвы привезут 20 трамвайных вагонов, списанных с баланса «Мосгортранса».
— За транспортировку трамваев из Москвы «Яргорэлектротранс» заплатит 1,4 миллиона рублей, — рассказали в мэрии Ярославля. — Сами вагоны нам достались бесплатно.
Трамваи, которые привезут, по износу такие же, как и те, которые сейчас ездят по Ярославлю.
— Мы не получим что-то новое, но эти трамваи «Мосгостранс» списал с баланса в исправном состоянии, — сказал директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. — Трамваи могут служить по 15–20 лет, московские отходили только половину своего срока.
Столичными трамваями заменят самые старые красные вагоны, что ещё ездят по Ярославлю. Тем временем большинство трамваев, которые сейчас ездят по маршрутам, отданы в залог коммерческому банку. «Яргорэлектротранс» взял кредит, чтобы закрывать задолженность предприятия.
А депутаты муниципалитета недавно предложили вообще убрать трамваи из города. Мы узнали судьбу этого вида транспорта, а заодно устроили его тест-драйв.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: «У самого дочка, я не мог проехать мимо»: как ярославец задержал лихача, сбившего маму с ребёнком
|
Фильм недели
позавчера
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров