В Ярославле трамваи, отданные в залог банку, заменят московскими

Красных трамваев на улицах скоро вообще не будет

Ярославское предприятие «Яргорэлектротранс» ждёт пополнения трамвайного парка. В апреле в Ярославль из Москвы привезут 20 трамвайных вагонов, списанных с баланса «Мосгортранса».

— За транспортировку трамваев из Москвы «Яргорэлектротранс» заплатит 1,4 миллиона рублей, — рассказали в мэрии Ярославля. — Сами вагоны нам достались бесплатно.

Трамваи, которые привезут, по износу такие же, как и те, которые сейчас ездят по Ярославлю.

— Мы не получим что-то новое, но эти трамваи «Мосгостранс» списал с баланса в исправном состоянии, — сказал директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. — Трамваи могут служить по 15–20 лет, московские отходили только половину своего срока.

Столичными трамваями заменят самые старые красные вагоны, что ещё ездят по Ярославлю. Тем временем большинство трамваев, которые сейчас ездят по маршрутам, отданы в залог коммерческому банку. «Яргорэлектротранс» взял кредит, чтобы закрывать задолженность предприятия.

А депутаты муниципалитета недавно предложили вообще убрать трамваи из города. Мы узнали судьбу этого вида транспорта, а заодно устроили его тест-драйв.