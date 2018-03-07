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Город

«У самого дочка, я не мог проехать мимо»: как ярославец задержал лихача, сбившего маму с ребёнком

7 марта 2018 13:09
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ДТП, дети, авария, Ярославль, Лихач сбил маму с ребёнком

Равнодушие и чёрствость ярославцев поразили всю страну после истории с упавшей на переходе женщиной на проспекте Машиностроителей. Тогда ни один человек не остановился, чтобы помочь ей, все спокойно проходили мимо, даже когда несчастную переехала машина. И вот, спустя пару недель на этом же самом месте произошло новое происшествие: пьяный лихач сбил маму с ребёнком. Но в этом случае ярославцы проявили мужество и героизм: 40-летний Павел Хабаров и его знакомый Владимир стали настоящими героями после того, как сумели задержать водителя, который попытался сбежать с места аварии.

ДТП произошло 5 марта на проспекте Машиностроителей.  Мария Ильина вместе с дочкой спокойно переходили дорогу на зелёный свет, как вдруг в них влетел «Фольксваген». Всё это произошло на глазах многих очевидцев, в числе которых был и Павел Хабаров. Он был за рулём своей машины. Так получилось, что в этот момент он ехал со знакомым полицейским.

Скорее за ним, а то сейчас уйдёт!

— Всё произошло, как в кино, будто в замедленной съёмке. Прямо на моих глазах подлетают женщина и девочка, а машина въезжает в сугроб, — вспоминает Павел.

Конечно, все бросились к маме и её дочке, думали, что виновник аварии тоже непременно выйдет, чтобы помочь пострадавшим. Но тот нажал на педаль газа и помчался прочь с места ДТП. Полицейский Владимир, который был вместе с Павлом, не растерялся.

— Я говорю: «Давай-давай, скорее за ним, а то сейчас уйдёт!». Мы бросились в погоню. На следующем перекрёстке «Фольксвагену» пришлось остановиться из-за того, что пешеходы пошли на зелёный свет. И мы на машине перегородили им дорогу, — рассказывает Владимир.

Водитель пытался прикинуться пассажиром

Но когда мужчины открыли водительскую дверь, за рулём никого не было. Водитель быстро перебрался назад и стал доказывать, что он пассажир, а водитель убежал. Но парню никто не поверил. В салоне Павел и Владимир увидели огромное количество бутылок из-под спиртного. По поведению водителя было понятно: он пьян. Что потом и подтвердила экспертиза. Павел вместе с Владимиром скрутили лихача и бросили его на снег. Через пару минут приехали полицейские и машина скорой помощи.

— Я очень горжусь своим мужем. Он настоящий герой! Сам Павел стесняется об этом рассказывать. Он до сих пор очень переживает всю эту историю и не может прийти в себя. У нас пять месяцев назад родилась дочка, поэтому он принял всё близко к сердцу. Очень переживал за пострадавшую девочку. Недавно меня нашла её мама. Она написала мне, как благодарна моему мужу, — рассказывает жена Павла Алиса.

Родились в рубашке

Сама Мария Ильина и её дочка сейчас в порядке, их здоровью ничего не угрожает. Но, конечно, ужас от пережитого остался.

— Хочу выразить преогромнейшую благодарность Павлу за то, что он не растерялся и не испугался! Он просто герой! В наше время редкость встретить человека, которому не все равно. Мы, наверное, в рубашке родились. Серьёзных травм нет, — рассказала Мария.

В полиции рассказали, что виновник аварии сел за руль пьяный уже не в первый раз, за что был лишён водительских прав.

На мужчину составили два протокола по факту оставления места ДТП, нарушения ПДД и причинения лёгкого вреда здоровью.

Анна Лурье
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Фото: Алиса Хабарова
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