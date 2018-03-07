Приставы в Ярославле продадут арестованные носки

Приставы забрали у женщины весь товар

Ярославские приставы настолько суровы, что готовы арестовать даже носки и трикотаж. Так они и поступили с жительницей города, торгующей на улице с лотка возле трамвайной остановки на Володарского.

— Мы провели рейд по должникам, незаконно торгующим на улицах города, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Эта женщина не оплачивала штрафы и задолжала почти 40 тысяч рублей.

Арестованные товары приставы оценили в 21 тысячу рублей и повторно вручили женщине требование об оплате долга. Если предпринимательница не оплатит штрафы, то продажей её носков займутся приставы.

С уличной торговлей в Ярославле борются даже в мэрии. За трусы на Красной площади мэр устроил подчинённым разнос.