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Приставы в Ярославле продадут арестованные носки
7 марта 2018 12:35
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Ярославские приставы настолько суровы, что готовы арестовать даже носки и трикотаж. Так они и поступили с жительницей города, торгующей на улице с лотка возле трамвайной остановки на Володарского.
— Мы провели рейд по должникам, незаконно торгующим на улицах города, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Эта женщина не оплачивала штрафы и задолжала почти 40 тысяч рублей.
Арестованные товары приставы оценили в 21 тысячу рублей и повторно вручили женщине требование об оплате долга. Если предпринимательница не оплатит штрафы, то продажей её носков займутся приставы.
С уличной торговлей в Ярославле борются даже в мэрии. За трусы на Красной площади мэр устроил подчинённым разнос.
Фото: Судебные приставы
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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