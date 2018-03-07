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В Ярославле отрепетируют день выборов
7 марта 2018 11:53
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В Ярославле устроят имитацию выборам. Или репетицию самого важного для страны дня — дня выбора президента России.
Отрепетируют в эту субботу, 10 марта, во дворце культуры имени Добрынина, где начнёт работать избирательный участок. Правда, голоса с этих мини-выборов будут лишь пробные.
— Состоится демонстрация работы КОИБов, которые будут работать 18 марта в Ярославле, Угличском и Ростовском районах, — рассказали в избирательной комиссии Ярославской области. — Фактически это будет тестирование с имитацией работы участковой избирательной комиссии с подсчётом голосов и проведением ручного пересчёта.
Участвовать в имитации приедут и представители кандидатов в президенты, а также международные наблюдатели.
В этом году ярославцев ждут ещё одни важные выборы в областную думу, которые могут сильно изменить круги политического влияния в регионе. Кто уйдёт на пенсию, а кто придёт во власть: читайте мнения политологов.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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