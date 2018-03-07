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Поздравить и раскочегарить: в Ярославле на 8 Марта мужчины из общественной палаты устроили баян-шоу
7 марта 2018 12:42
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Цветы и конфеты на 8 Марта — это, конечно, хорошо, но мужчины из общественной палаты Ярославской области пошли дальше и устроили баян-шоу своим дамам.
Концерт в собственном исполнении общественники закатили прямо в большом зале заседаний правительства области на первом же заседании нового созыва этой палаты.
Серьёзные мужчины, среди которых всё профессора университетов, директора заводов, доктора и даже настоятель храма, выстроились в ряд и хором грянули:
— В этой палате № 4 мы выступаем перед вами впервые.
Мы вас хотим просто поздравить и настроение раскочегарить!
Ольга, Светлана, Юля, Марина, вас поцелует Игорь Гаврилов (директор ярославского джаз-центра. — Прим.ред.)!
Аня, Оксана, пусть ничего вам не кажется странным.
Екатерина, Юля, Людмила, с вами так клёво, с вами так мило.
Мария, Татьяна, Елизавета — вами займется Владимир Извеков (член общества охраны памятников. — Прим.ред).
Евгения, Оля, Ирина — вы нам нужны для полной картины!
Милые наши, вы дорогие. В этой палате № 4
Все ваши мысли, надежды и грёзы взял под контроль Серёжа Берёзкин (председатель общественной палаты. — Прим.ред).
Песня сорвала овации, по залу прокатился хохот. После поздравлений общественная палата принялась заседать по своим текущим вопросам.
Фото: Людмила Шабуева
Видео: Людмила Шабуева/Facebook.com
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