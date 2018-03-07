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Фоторепортаж
Сильные и независимые: ярославские футболистки помогают котам найти дом
7 марта 2018 11:03
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Да-да, есть в Ярославле женская команда флаг-футбола. Через неделю «Ласточкам» исполнится уже два года, а сегодня спортсменки решили показать вам себя и милых котиков, которые остались без хозяев и ищут новый дом.
Флаг-футбол — версия американского или канадского футбола. Основные правила очень похожи на правила обычного американского футбола. Но вместо того, чтобы сбить игрока, в флаг-футболе обороняющаяся команда должна сорвать флаг или ленточку с игрока владеющего мячом — «обесфлажить».
Мяукание и девичий смех раздавались в фотостудии «Изумруд»: девушки прихорашивались, а коты принюхивались к новому месту.
Марина Смирнова и Чери
Амплуа Марины — сейфти. Эти игроки являются последней линией обороны, прикрывают дальние пасы и останавливают нападающих противника.
Чери — семилетняя кошка, её истощённой и израненной нашли на теплотрассе в Тутаеве. Кошка кажется недоверчивой, но, сидя на руках у Марины, начала тихонечко мурчать.
Юлия Морозова и Эсси
Юля в команде занимает позицию раннинбека — игрока команды нападения.
Эсси — один из тех котят, которых волонтеры нашли полуслепыми в канализации. Девушки рассказывают, что за малышами пришлось лезть в люк, а потом долго их лечить, зато сейчас это игривые, пушистые и ласковые существа.
Карина Отарбаева и Кэйлин
Амплуа Карины — миддл лайнбекер. Этот игрок находится между правым и левым лайнбекерами и является главным игроком защиты, потому что должен уметь останавливать нападение, прикрывать среднюю зону от паса и атаковать противника.
Кэйлин — сестренка Эсси. Пушистый серый комочек спокойно сидел на руках у девчонок, но очень недолго — любопытство брало своё, и через несколько минут съемки Кейлин захотелось побегать по новому месту самостоятельно.
Ксения Суровцева и Кэйлин
Ксения — корнербек. В беговых комбинациях работа корнербека заключается в задержке игрока с мячом и выталкивании его к середине поля.
На руках у Ксении Кэйлин уже смирилась с тем, что побегать по студии не получится.
Ирина Сайног и Китти
Ирина игрок команды защиты — корнербек. А Китти — двухлетняя кошка. Волонтёры рассказали, что животное попросту выбросили посреди поля. Истощенную кошку долго приводили в чувства. Сейчас она очень любит поесть и поспать. Оказавшись на руках, Китти стремилась ткнуться во что-нибудь своим носом и уснуть.
Алёна Ляшова и Клаус
Алёна игрок команды нападения — ресивер. На поле ресивер работает в паре с квотербеком. Когда мяч отрывается от земли, ресивер начинает бежать и принимает пас квотербека.
Клаус — третий котёнок, спасённый из канализации, и самый любопытный. Заставить его спокойно сидеть на руках было просто невозможно: Клаус постоянно вертелся, ему было интересно всё, что происходит вокруг.
Понравившихся котиков можно забрать себе домой. Животные ждут новых хозяев в приюте «Кошкин дом».
Посмотреть на других подопечных, оказать помощь животным или договориться с кураторами о том, чтобы забрать котёнка, можно в группе благотворительного сообщества.
Благодарим фотостудию «Изумруд» за возможность проведения съёмки.
Фото: Елена Вахрушева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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