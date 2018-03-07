×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь
Фоторепортаж

Город

Сильные и независимые: ярославские футболистки помогают котам найти дом

7 марта 2018 11:03
845 0
животные, спорт, Ярославль

Да-да, есть в Ярославле женская команда флаг-футбола. Через неделю «Ласточкам» исполнится уже два года, а сегодня спортсменки решили показать вам себя и милых котиков, которые остались без хозяев и ищут новый дом.

Флаг-футбол версия американского или канадского футбола. Основные правила очень похожи на правила обычного американского футбола. Но вместо того, чтобы сбить игрока, в флаг-футболе обороняющаяся команда должна сорвать флаг или ленточку с игрока владеющего мячом — «обесфлажить».

Мяукание и девичий смех раздавались в фотостудии «Изумруд»: девушки прихорашивались, а коты принюхивались к новому месту.

Марина Смирнова и Чери

Амплуа Марины — сейфти. Эти игроки являются последней линией обороны, прикрывают дальние пасы и останавливают нападающих противника.

Чери — семилетняя кошка, её истощённой и израненной нашли на теплотрассе в Тутаеве. Кошка кажется недоверчивой, но, сидя на руках у Марины, начала тихонечко мурчать.

Юлия Морозова и Эсси


Юля в команде занимает позицию раннинбека — игрока команды нападения.

Эсси — один из тех котят, которых волонтеры нашли полуслепыми в канализации. Девушки рассказывают, что за малышами пришлось лезть в люк, а потом долго их лечить, зато сейчас это игривые, пушистые и ласковые существа.

Карина Отарбаева и Кэйлин


Амплуа Карины — миддл лайнбекер. Этот игрок находится между правым и левым лайнбекерами и является главным игроком защиты, потому что должен уметь останавливать нападение, прикрывать среднюю зону от паса и атаковать противника.

Кэйлин — сестренка Эсси. Пушистый серый комочек спокойно сидел на руках у девчонок, но очень недолго  — любопытство брало своё, и через несколько минут съемки Кейлин захотелось побегать по новому месту самостоятельно.

Ксения Суровцева и Кэйлин


Ксения — корнербек. В беговых комбинациях работа корнербека заключается в задержке игрока с мячом и выталкивании его к середине поля.

На руках у Ксении Кэйлин уже смирилась с тем, что побегать по студии не получится.

Ирина Сайног и Китти

Ирина игрок команды защиты — корнербек. А Китти — двухлетняя кошка. Волонтёры рассказали, что животное попросту выбросили посреди поля. Истощенную кошку долго приводили в чувства. Сейчас она очень любит поесть и поспать. Оказавшись на руках, Китти стремилась ткнуться во что-нибудь своим носом и уснуть.

Алёна Ляшова и Клаус

Алёна игрок команды нападения — ресивер. На поле ресивер работает в паре с квотербеком. Когда мяч отрывается от земли, ресивер начинает бежать и принимает пас квотербека.

Клаус — третий котёнок, спасённый из канализации, и самый любопытный. Заставить его спокойно сидеть на руках было просто невозможно: Клаус постоянно вертелся, ему было интересно всё, что происходит вокруг.

Понравившихся котиков можно забрать себе домой. Животные ждут новых хозяев в приюте «Кошкин дом». 

Посмотреть на других подопечных, оказать помощь животным или договориться с кураторами о том, чтобы забрать котёнка, можно в группе благотворительного сообщества.

Благодарим фотостудию «Изумруд» за возможность проведения съёмки.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Елена Вахрушева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Пончиковую Стаса Костюшкина снесут с улицы Кирова. Но он не сдаётся

Происшествия
На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор

На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор
Спорт
Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу

Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу
Спорт
На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок

На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок
Стиль и красота
Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя

Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя
Спорт
«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

Фильм недели
позавчера
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (9): А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,80 57,00
EUR 70,51 70,78
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 08.03
USD 56,80 0,30
EUR 70,53 0,80
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.