Тело погибшего в Сирии военного доставят в ярославский аэропорт Туношна

Житель Тутаева погиб в авиакатастрофе

В Сирии при крушении самолёта погиб военный из Тутаева. Ан-26 разбился при заходе на посадку на сирийский аэродром Хмеймим. Младшему сержанту Александру Бырылову было 29 лет. Его мать Тамара Александровна живёт в Тутаеве. Сейчас у неё находятся представители с места службы, глава администрации Тутаевского района и военком Тутаевского района.

— При необходимости тело погибшего доставят в аэропорт Туношна. Потом родственники должны будут пройти процедуру опознания, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Дмитрий Миронов распорядился оказать материальную помощь семье погибшего.

Самолёт потерпел крушение накануне около 15:00. Все находившиеся на борту погибли.