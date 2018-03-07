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Тело погибшего в Сирии военного доставят в ярославский аэропорт Туношна
7 марта 2018 10:19
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В Сирии при крушении самолёта погиб военный из Тутаева. Ан-26 разбился при заходе на посадку на сирийский аэродром Хмеймим. Младшему сержанту Александру Бырылову было 29 лет. Его мать Тамара Александровна живёт в Тутаеве. Сейчас у неё находятся представители с места службы, глава администрации Тутаевского района и военком Тутаевского района.
— При необходимости тело погибшего доставят в аэропорт Туношна. Потом родственники должны будут пройти процедуру опознания, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Дмитрий Миронов распорядился оказать материальную помощь семье погибшего.
Самолёт потерпел крушение накануне около 15:00. Все находившиеся на борту погибли.
Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
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