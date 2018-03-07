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При крушении самолёта в Сирии погиб житель Ярославской области
7 марта 2018 09:50
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При крушении самолёта Ан-26 в Сирии погиб житель Тутаева — младший сержант Александр Бырылов. Он служил в Сирии по контракту. Соболезнования родным и близким погибшего военного выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
— Семье Александра окажем всю необходимую поддержку, — пообещал Дмитрий Миронов.
Самолёт Ан-26 разбился накануне в Сирии при заходе на посадку. На борту находились 39 человек, никто из них не выжил.
Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
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