При крушении самолёта в Сирии погиб житель Ярославской области

Никто из находившихся на борту не выжил

При крушении самолёта Ан-26 в Сирии погиб житель Тутаева — младший сержант Александр Бырылов. Он служил в Сирии по контракту. Соболезнования родным и близким погибшего военного выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

— Семье Александра окажем всю необходимую поддержку, — пообещал Дмитрий Миронов.

Самолёт Ан-26 разбился накануне в Сирии при заходе на посадку. На борту находились 39 человек, никто из них не выжил.