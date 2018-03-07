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В Ярославле запретят ставить машины на улице Тургенева
7 марта 2018 09:36
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В Ярославле запретят ставить машины на улице Тургенева. Запрет распространится на два участка дороги: около школы №74, улица Тургенева, 14, и сразу за перекрестком с улицей Кудрявцева, между домами №19 и №23.
— Это делается для повышения уровня безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, — объяснили в мэрии города Ярославля.
Запрет на стоянку начнёт действовать с 27 марта. Власти просят водителей быть внимательными и не нарушать Правила дорожного движения.
Тем временем в Ярославле по всему городу штрафовать будут за парковку на газонах ГИБДД и местные власти.
Фото: Александра Савельева
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