На улице Тургенева власти решили ограничить стоянку транспорта

В Ярославле запретят ставить машины на улице Тургенева. Запрет распространится на два участка дороги: около школы №74, улица Тургенева, 14, и сразу за перекрестком с улицей Кудрявцева, между домами №19 и №23.

— Это делается для повышения уровня безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, — объяснили в мэрии города Ярославля.

Запрет на стоянку начнёт действовать с 27 марта. Власти просят водителей быть внимательными и не нарушать Правила дорожного движения.

Тем временем в Ярославле по всему городу штрафовать будут за парковку на газонах ГИБДД и местные власти.