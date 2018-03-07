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«Локомотив» одержал третью победу над нижегородцами
7 марта 2018 09:43
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Ярославский «Локомотив» провёл третью встречу с «Торпедо». После двух побед «железнодорожником» на своём льду, серия переехала в нижний Новгород.
Первый период оказался безрезультатным. В начале второго периода ярославцы воспользовались численным преимуществом — шайбу в ворота нижегородцев забил Брэндон Козун. В начале третьей двадцатиминутки Якуб Накладал удвоил преимущество «Локомотива», но буквально через минуту нижегородцы отыграли одну шайбу, а за три с половиной минуты до конца матча смогли сравнять счёт. Выявить победителя в основное время так и не смогли, и игра перешла в овертайм.
Много времени «железнодорожникам» не понадобилось. С первых секунд «Локомотив» пошёл в атаку. Победный гол забил Стаффан Кронвалл.
Следующий матч в серии начнется сегодня в 19 часов в Нижнем Новгороде.
Фото: Александра Савельева
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