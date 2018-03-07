«Локомотив» одержал третью победу над нижегородцами

Сегодняшний матч может стать для «Торпедо» последним в плей-офф

Ярославский «Локомотив» провёл третью встречу с «Торпедо». После двух побед «железнодорожником» на своём льду, серия переехала в нижний Новгород.

Первый период оказался безрезультатным. В начале второго периода ярославцы воспользовались численным преимуществом — шайбу в ворота нижегородцев забил Брэндон Козун. В начале третьей двадцатиминутки Якуб Накладал удвоил преимущество «Локомотива», но буквально через минуту нижегородцы отыграли одну шайбу, а за три с половиной минуты до конца матча смогли сравнять счёт. Выявить победителя в основное время так и не смогли, и игра перешла в овертайм.

Много времени «железнодорожникам» не понадобилось. С первых секунд «Локомотив» пошёл в атаку. Победный гол забил Стаффан Кронвалл.

Следующий матч в серии начнется сегодня в 19 часов в Нижнем Новгороде.