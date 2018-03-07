Ученые против мифов: марганцовка, сахар или аспирин — что же добавлять в воду для цветов?

Цветы — самый популярный подарок на 8 Марта

Уже сегодня рабочие столы россиянок украсят тысячи букетов. Тюльпаны, розы, лилии, орхидеи в горшочках заполонят и соцсети. Одни девушки не ставят в одну вазу разные цветы, а другие, вспоминая народные советы, добавляют в воду аспирин или марганцовку, чтобы «дольше стояли». Ведь если подаренные цветы быстро завянут, значит — «не любит».

О том, что здесь правда, а что миф, Сети городских порталов рассказал директор пермского Ботанического сада им. Генкеля, кандидат биологических наук Сергей Шумихин.

Миф №1: чтобы цветы дольше не увядали, в воду нужно добавлять аспирин, сахар или марганцовку

— Правда. Марганцовку (а также спирт или водку) добавляют для того, чтобы исключить загнивание той части цветоноса, которая погружена в воду. Если этого не сделать, то в воде начинают развиваться микроорганизмы, которые негативно действуют на состояние растений. Кроме того, растение, лишившись корней, не получает веществ, которые обеспечивают ему жизнь. Срезка для цветов — это очень сильный стресс. Чтобы его уменьшить и дать растению недостающее питание, в воду добавляют сахар. Аспирин добавляют, потому что он и обеззараживает, и питает. Но всё сразу в воду добавлять не нужно, надо выбрать что-то одно.

Также рекомендуется обрезать стебель прямо в воде. Это нужно, чтобы сосуды, по которым вода проникает в цветок, не закупоривались пузырьками воздуха.

Миф №2: если подаренный цветок быстро завял, то человек, который его подарил, плохо к вам относится

— Неправда. Если цветок быстро завял, значит, люди не соблюдали правила его транспортировки или ухода за ним, — считает Сергей Шумихин. — Прямой связи между отношением дарившего и состоянием растения нет.

Нельзя исключать и то, что человек может купить уже некачественный цветок, например, старый — по незнанию или из желания сэкономить.

Миф №3: комнатные цветы реагируют на людей в зависимости от того, как те к ним относятся

— Правда. И не только цветы, а вообще все растения. Люди ухаживают за ними, знают режимы полива и освещения, знают, что сделать, чтобы растение зацвело. Если ритм ухода сбивается, если человек не обращает внимание на сигналы, которые подает цветок, растению может стать хуже.

Когда листья у растений становятся мягкими и начинают увядать, их нужно чаще поливать. Стоит обратить внимание на состояние корневой системы: если корни погибли, то растение начинает вянуть, и его нужно укоренить заново. Для этого его достают из горшка, обрезают мертвую корневую систему, удаляют гниль и заново высаживают в грунт или проводят укоренение в воде. Укоренение происходит по-разному: у каких-то растений за пару дней, у других — за несколько месяцев.

Комнатные цветы чутко реагируют на смену ухода за ними

Миф №4: орхидеи могут жить до 100 лет

— Практически все растения можно считать бессмертными, поскольку они могут размножаться вегетативным способом. Вы отрезаете кусочек растения и пересаживаете его — генетически это то же самое растение. Одно растение можно клонировать до бесконечности, и тогда оно будет жить 100, 200, 1000 лет. Может погибнуть один экземпляр, например, из-за негативных окружающих факторов, но если его клонировали, то растение не считается погибшим.

Миф №5: некоторые цветы между собой «не дружат»

— Есть разные группы растений, которым требуются разные условия для выращивания, поэтому они не могут расти в одном помещении, — говорит учёный.

Например, кактусам нужно, чтобы зимой был минимальный полив и много света. А растениям семейства марантовых (их называют денежными деревьями) важны высокая влажность и температура около +25 градусов. Если вы будете на одном подоконнике выращивать оба растения, то хорошо себя чувствовать, скорее всего, будет какое-то одно.

Дополнительно обрезать стебель цветка лучше прямо в воде

Миф №6: комнатные растения влияют на иммунитет и нервную систему

— Есть растения, которые положительно влияют на самочувствие человека. Например, пеларгония или, как ее называют, герань. Она выделяет вещества, которые улучшают иммунитет. Хлорофитум очень хорошо поглощает газы и загрязнения, очищает воздух, — говорит Сергей Шумихин. — Врачи рекомендуют держать его на кухне. А эвкалипты выделяют ароматические вещества, которые действуют успокаивающе.

Но мнение о том, что кактусы полезно ставить у мониторов компьютеров, — ошибочно. Они не уменьшают вредное излучение. Им самим находиться рядом с компьютером вредно.

Миф №7: кактусы и подорожники лечат

— Правда. Подорожник — это антисептик. И среди семейства кактусовые есть виды, обладающие обеззараживающими свойствами. Вообще, лечебными свойствами обладает множество растений. Например, алоэ лечит кожные заболевания, раны и порезы. Мята обладает противовоспалительными, обезболивающими и успокаивающими свойствами. Настои из зверобоя рекомендуют для лечения заболеваний сердца, головных болей, гриппа.

Герань положительно влияет на самочувствие человека

Миф №8: растения влияют на жизнь и судьбу человека

— Есть растения, которые называют мужегонами (к ним относят плющи и многие лианы), мол, они «изгоняют» женское счастье. Хвойные растения считают кладбищенскими, а про марантовые говорят, что они приносят деньги. Но это предрассудки, которым нет научного подтверждения.

Если растения неядовиты, если у человека нет на них аллергии, то они не будут негативно на него влиять.