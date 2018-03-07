Ярославский губернатор взял в руки клюшку: считаем его забитые шайбы

Дмитрий Миронов сменил костюм на хоккейную форму

Ярославский губернатор Дмитрий Миронов надел коньки и взял в руки клюшку. И вышел на лёд.

— Принял эстафету #ВыборЧемпионов180318 от моего друга — губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он отражал 18 бросков от именитых хоккеистов. А я сделал 18 бросков по воротам голкипера молодежной команды «Локо» Даниила Яковлева, — Миронов выложил обращение у себя в соцсетях c хэштегом #БудущееЗаНами. И принялся методично забивать шайбы.

Эстафету, откатавшись, передал коллегам — главе Республики Крым Сергею Аксенову и губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

На видео смотрите, сколько шайб удалось забить.

Ярославский губернатор — большой любитель хоккея. Он даже рассказывал о своей мечте — стать нападающим.