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Ярославский губернатор взял в руки клюшку: считаем его забитые шайбы
7 марта 2018 05:27
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Ярославский губернатор Дмитрий Миронов надел коньки и взял в руки клюшку. И вышел на лёд.
— Принял эстафету #ВыборЧемпионов180318 от моего друга — губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он отражал 18 бросков от именитых хоккеистов. А я сделал 18 бросков по воротам голкипера молодежной команды «Локо» Даниила Яковлева, — Миронов выложил обращение у себя в соцсетях c хэштегом #БудущееЗаНами. И принялся методично забивать шайбы.
Эстафету, откатавшись, передал коллегам — главе Республики Крым Сергею Аксенову и губернатору Калининградской области Антону Алиханову.
На видео смотрите, сколько шайб удалось забить.
Ярославский губернатор — большой любитель хоккея. Он даже рассказывал о своей мечте — стать нападающим.
Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
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