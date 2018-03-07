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Фоторепортаж
Надел скафандр, корабль примерил: рыбинский космонавт собрался на орбиту
7 марта 2018 06:35
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Если утром вам тяжко идти на работу, если лень гладить рубашку и думать о проблемах, которые готовит день, просто посмотрите, как на свою работу собирается Алексей Овчинин, рыбинский космонавт, который сейчас готовится к полёту к МКС.
На космодроме Байконур экипажи корабля «Союз МС-08» приступили к заключительному этапу подготовки к космическому полёту. Основной экипаж — командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры — астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, в дублирующем — как раз космонавт из Ярославской области — командир корабля, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и бортинженер ТПК астронавт NASA Ник Хейг.
Команды провели тренировки на корабле на Байконуре.
— Примерили скафандры «Сокол-КВ», проверили их на герметичность, а затем заняли места в своём «Союзе». Проверили систему радиосвязи, лазерный дальномер, ознакомились с бортовой документацией, изучили программу полета и список запланированных к доставке на МКС грузов, — рассказали в Роскосмосе.
Старт корабля запланирован на 21 марта.
Как прошла подготовка, смотрите в фоторепортаже.
Фото: Роскосмос/Vk.com
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