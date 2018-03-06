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Ярославцам дадут 148 миллионов на здоровье: кому достанутся федеральные деньги
6 марта 2018 21:22
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Из резервного Фонда президента России Ярославская область получит 148 миллионов рублей на развитие здравоохранения. Об этом сообщили в правительстве региона.
— Федеральные средства позволят нам сделать здравоохранение в селах и деревнях региона более доступным, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов. — А это напрямую влияет на качество жизни на селе в целом.
На что потратят деньги? Список уже есть. Более 61 миллиона рублей пойдут на покупку передвижных медицинских комплексов. Эти передвижные медпункты будут колесить по маленьким деревням, где живут меньше ста человек. Ещё 74 миллиона потратят на оснащение детских поликлиник. И 13 миллионов потратят на покупку модульных конструкций для врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в сёла, где живут от 101 до 2000 человек.
Денег обещали дать и самим фельдшерам, правда, не всем. Читайте, кому прибавят зарплату.
Фото: правительство Ярославской области
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