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Открыли почту будущего: ярославцы будут сами взвешивать и упаковывать свои посылки

6 марта 2018 20:32
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Почта России, Ярославль

Почта России придумала, как перестроить работу своих отделений. Начали с почты на проспекте Фрунзе, 57. Здесь стали работать в новом формате. Все сотрудники прошли дополнительное обучение. Вся работа видна посетителям, а рабочее место начальника — прямо в зале.

Здесь те, кто привык к прежним порядкам, смогут отправлять посылки, как и раньше. Но вместе с тем можно будет и самим взвешивать и упаковывать посылки, тарифицировать и оплачивать их. Будет действовать и электронная очередь.

 — Предусмотрены кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и просмотра содержимого корреспонденции. Клиенты также могут воспользоваться почтоматом — автоматическим терминалом, предназначенным для самостоятельного получения почтовых отправлений в любое удобное время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Возможна безналичная оплата услуг, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Будет даже кофейный аппарат.

Почтовое отделение будет работать в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед, воскресенье — выходной.

Жалобы на очереди в почтовых отделениях идут который год, и вот он, эффект — в этом году пообещали открыть три новых отделения.

Ольга Прохорова
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Фото: правительство Ярославской области
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