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Фоторепортаж

Город

Я безбашенная девчонка: восемь признаний от девушек, севших за руль троллейбуса

8 марта 2018 07:40
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8 Марта, Ярославль, троллейбус и трамвай

Они тоже бывают нежными, утончёнными и весёлыми. Просто большую часть времени проводят за баранкой. Они — красотки-водители ярославских троллейбусов и трамваев, попавшие в объектив фотографа 76.ru.

К 8 Марта мы нашли восьмерых девчонок, влюблённых в свою не самую обычную работу.

Я — безбашенная

Так заявляет о себе Анна Морева, которая крутит баранку троллейбуса уже десять лет.

— Хотела быть водителем трамвая, но не было набора на них, пришлось идти учиться на троллейбус, — рассказывает Аня и красит губы перед поездкой, смотрясь в зеркало заднего вида .

— Как вам по нашим дорогам ездить, не тяжело?

— Ой, тут слов нет. Одни эмоции.

Влюблённая в троллейбус

Елена Чудова управляется с этим транспортом уже пять лет. И не хочет останавливаться.

— Мне график работы тут понравился, вот и пошла учиться на водителя. До этого я не очень любила троллейбусы. А выучилась — полюбила. Теперь смотрю на них — и не могу без троллейбусов, — заявляет Елена.

Мечтала с детства

Анна Насырова уже три года за рулём этого транспорта.

 — А у меня с детства мечта была сюда попасть, — не скрывает она.

Просто в автошколе не получилось

Стажёр Ирина Правдухина ещё учится быть водителем троллейбуса, получая выговоры от наставника: «Куда ж так гонишь!».

 — Я в автошколе училась, но не срослось, — расказывает Ирина Правдухина. — На курсы водителей троллейбуса прихожу уже второй раз. На этот раз, похоже, всё получается удачно!

Мисс спокойствие

Ирина Шишкина трудится водителем троллейбуса уже 2,5 года. И ко всему относится с юмором, даже к хамам на дороге.

 — Если раздражаться на наших дорогах, то вообще ничего не получится, — считает Ирина.

Из милиционера в водители

Лихие перемены в жизни устроила себе водитель трамвая Ирина Мильто. Когда-то она работала в милиции Московской области, задерживала преступников. И всего год прошёл, а она уже она управляет трамваем, влюбившись в эту работу.

 — Хоть и ездишь по одному маршруту, всё равно картинка меняется. Это не в офисе сидеть, — говорит Ирина. Но есть и сложность — транспорт у нас неманевренный.

Есть наездники, а есть — водители

Светлана Богдевич работает водителем трамвая уже 28 лет. И она — настоящий философ.

 — Мне нравится самостоятельность водителя, ты один на один с дорогой и пассажирами, — говорит Светлана. — Конечно, ответственности с годами прибавилось в работе: раньше у трамвая было преимущество везде, а теперь — смотри в оба, чтобы водитель на машине под тебя не заехал.

Не взяли водителем троллейбуса

И Светлана Соболева пошла учиться водить трамвай. Получилось успешно, эта работа затянула её на 25 лет.

 — На троллейбус меня не взяли, потому что худенькая была. Сказали, что я сама там на проводах повисну, — смеётся Светлана. — А эта работа мне нравится, о людях заботишься, да и в дороге да движении всегда находишься.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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