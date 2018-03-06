В Ярославле водители автобусов смогут поспать на остановках

Пока у водителей и кондукторов нет никаких удобств

Скоро водители общественного транспорта и кондукторы перестанут бегать в кустики. Мэрия Ярославля по требованию прокуратуры поставит на конечных остановках туалеты. И не только туалеты. В планах оборудовать на каждой конечной остановке диспетчерские пункты с помещениями для отдыха. И поесть можно будет по-человечески, и вздремнуть. Когда улучшат условия для ярославских водителей и кондукторов, что изменится на конечных остановках, мы узнавали у мэрии Ярославля.

Ярославская прокуратура начала проверку после обращения местного жителя. Мужчину возмутило, что водители прямо на остановках справляют нужду, тут же едят, моют и чинят автобусы. Всё это под носом у ярославцев. Картина не очень приятная.

— Мэрия должна создать условия, отвечающие санитарно-эпидемиологическим нормам. Эти нормы включают в себя несколько пунктов помимо туалетов и мусорных контейнеров. Например, конечные остановки должны быть оборудованы площадками для транспорта. То есть автобусы не должны стоять под окнами жилых домов, тем более с работающими двигателями. Они должны находиться на определённом расстоянии, — рассказал прокурор Ярославля Игорь Мукичёв.

Мы спросили у мэрии, когда же конечные остановки преобразятся. И преобразятся ли они вообще.

— Рабочая группа будет прорабатывать варианты. Уже сейчас проектируют и строят диспетчерские пункты на конечных разворотных площадках. Диспетчерские пункты будут оборудованы санитарными комнатами, а также помещениями для отдыха и приема пищи, — рассказали в мэрии Ярославля.

Первый диспетчерский пункт с комнатой отдыха появится уже в этом году. В мэрии обещают поставить его на конечной Ленинградского проспекта. Все остальные — по мере финансирования.

Проблема с туалетами в Ярославле стоит остро. Их не то, что на остановках, — их в центре города не сыщешь. Вот и приходится, как припрёт, забегать в кафешки. 76.ru разбирался, как часто должны встречаться уборные в центре города и могут ли они быть бесплатными.