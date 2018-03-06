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В Ярославле коммунальщики сгребли снег с дороги вместе с забором
6 марта 2018 17:18
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Отлично снег с проезжей части убрали. В Дзержинском районе Ярославля коммунальщики старались настолько, что вместе с ним снесли с дороги ещё и ограждение.
На улице Бабича под окна жилой многоэтажки свалили чёрную кучу снега и льда с проезжей части. В этой же куче видны обломки забора с этой дороги. За неаккуратную уборку пояснили в мэрии:
— Восстанавливать ограждение будет тот, кто повредил. Мы всё зафиксируем и выставим претензию подрядчику, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.
Этой зимой коммунальщики уже не впервые разрушают дорожные ограждения. Под напором снегоуборочных тракторов в центре города уже пострадала чугунная ограда.
Фото: Брагино - здесь! BRZD Ярославль / vk.com
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