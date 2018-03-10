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Обзор
Бродвей, Техас и «сиськи»: расшифровываем самые странные названия мест в Ярославле
10 марта 2018 07:15
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Мы часто встречаемся на Подбелке, ездим на Байкал, а кто-то старательно выписывает «Брагино здесь». Но ведь настоящий Байкал так далеко, что туда особо не поездишь, а Брагино — уже несуществующая деревня. Откуда взялись в Ярославле все эти названия?
— Город порождает множество названий, которые выполняют для нас роль своеобразных ориентиров, помогают отличить один объект от другого, привязывают в нашем сознании реальное пространство города к системе условных знаков, понятных и удобных всем его обитателям, — рассказал доцент кафедры русского языка ЯГПУ имени Ушинского Роман Разумов. — При образовании таких названий большую роль играет внешнее сходство объектов, например «Китайской стеной» называют длинные и чаще всего изогнутые здания. Часто объекты называют по схожести функциональных свойств, например, «Белым домом» называют здания органов власти города или области.
Давайте расшифровывать!
Кировский район
Арбат — улица Кирова. Названа за похожесть на старый Арбат в Москве — пешеходная улица с множеством кафе и сувениров.
Белый дом — здание правительства области.
Бродвей — Первомайский бульвар, назван в честь главной улицы Нью-Йоркского Манхэттена. Именем улицы американских мюзиклов в народе нарекли бульвар за первый русский театр.
Гигант — Дворец молодежи раньше назывался «Гигантом». По имени Дворца культуры называют целую площадь Карла Маркса.
Даманский остров — назван по имени расположенного на советско-китайской границе острова, на котором в 1969 году произошел вооруженный конфликт.
Ликерка — так сократили название ярославского ликеро-водочного завода.
Мужик с тортом — памятник Ярославу Мудрому, который держит на руке город, напоминающий торт.
Непьющие — дом на перекрестке проспекта Октября и улицы Победы. Балкон здания на руках держат четверо атлантов. Поскольку руки мужчин всегда заняты, то и пить, как посчитали в народе, они не могут, значит — непьющие.
Плешка — площадь возле Знаменской башни, на ней ничего не строят, и кроме митингов ничего не происходит, «лысая» площадь.
Подбелка — площадь Богоявления. Раньше называлась площадью Подбельского, за что и получила такое название.
Подкова — здание на пересечении проспекта Октября и улицы Победы, названо так за свою форму.
Серый дом — здание УМВД Ярославской области, которое до недавнего времени было покрашено в серый цвет.
Стелла или ракета — часовня Казанской Богоматери. Названа так за её форму.
Столбы — две девятиэтажки на пересечении проспекта Толбухина и улицы Богдановича. Название получили за то, что сильно возвышались над общей застройкой этого места.
Совок — сокращенное название Советской площади.
Треугольник — небольшая площадь на улице Трефолева, названа так за свою форму.
Ленинский район
Пятерка — часть района вдоль улицы Чкалова. Названа так, потому что здесь ездит трамвай №5.
Моторики — Дворец культуры имени Добрынина строился для работников моторного завода.
Фрунзенский район
Дядьково — микрорайон во Фрунзенском районе. Название сохранилось от деревни, которая находилась в этом месте до городской застройки.
Китайская стена — дом находится на Московском проспекте, 163. Его длина, за которую он и получил такое название составляет 490 метров и является самой большой в Ярославле.
Коровники — так сокращённо называют ярославцы Коровницкую слободу, на территории которой находится следственный изолятор № 1 и храмовый комплекс.
Кресты — конечная остановка троллейбуса № 9 на Московском проспекте. Названа так по имени стоящего здесь Крестобогородского храма.
Липовая гора — микрорайон во Фрунзенском районе. Назван так за то, что здесь росло много лип на возвышенности.
Нефтестрой — часть района недалеко от Нефтеперерабатывающего завода.
Суздалка — часть района вдоль Суздальского шоссе.
«Сиськи» — два дома на Московском проспекте с синими куполами, которые напоминают женскую грудь.
Красноперекопский район
Перекоп — так сокращенно называют Красноперекопский район.
Текстиль — район бывшей текстильной мануфактуры на Красном перекопе.
Дзержинский район
Брагино — народное название Дзержинского района Ярославля. Произошло от названия деревни, на месте которой застроили северный район города.
Очки — пруд в парке 30-летия Победы. Назван так за свою форму.
Заволжский район
Байкал — Прусовский карьер. Название получил за чистую воду.
Карпаты — горки в Тверицком бору на пересечении проспекта Авиаторов и Красноборской улицы назвали именем горнолыжного курорта в Восточной Европе за возможность покататься на лыжах и санках.
Машприбор — часть района вокруг предприятия назвали из-за завода «Машприбор».
Попугайчики — разноцветные девятиэтажные дома на улице Орджоникидзе.
Сковорода — дома на проезде Доброхотова, построенные кругом.
Техас — озеро рядом с зоопарком. По одной из версий, получило своё название благодаря находившимся неподалёку шиномонтажу и придорожному кафе, называвшихся «Техас».
Фото: Александра Савельева, Ксения Михеева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 06.03.2018 Ярославец нацепил на машину отвал и почистил дороги за коммунальщиков
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