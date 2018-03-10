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Обзор

Город

Бродвей, Техас и «сиськи»: расшифровываем самые странные названия мест в Ярославле

10 марта 2018 07:15
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названия, Ярославль, сленг

Мы часто встречаемся на Подбелке, ездим на Байкал, а кто-то старательно выписывает «Брагино здесь». Но ведь настоящий Байкал так далеко, что туда особо не поездишь, а Брагино — уже несуществующая деревня. Откуда взялись в Ярославле все эти названия?

— Город порождает множество названий, которые выполняют для нас роль своеобразных ориентиров, помогают отличить один объект от другого, привязывают в нашем сознании реальное пространство города к системе условных знаков, понятных и удобных всем его обитателям, — рассказал доцент кафедры русского языка ЯГПУ имени Ушинского Роман Разумов. — При образовании таких названий большую роль играет внешнее сходство объектов, например «Китайской стеной» называют длинные и чаще всего изогнутые здания. Часто объекты называют по схожести функциональных свойств, например, «Белым домом» называют здания органов власти города или области.

Давайте расшифровывать!

Кировский район

Арбат — улица Кирова. Названа за похожесть на старый Арбат в Москве — пешеходная улица с множеством кафе и сувениров.

Белый дом — здание правительства области.

Бродвей — Первомайский бульвар, назван в честь главной улицы Нью-Йоркского Манхэттена. Именем улицы американских мюзиклов в народе нарекли бульвар за первый русский театр.

Гигант — Дворец молодежи раньше назывался «Гигантом». По имени Дворца культуры называют целую площадь Карла Маркса.

Даманский остров — назван по имени расположенного на советско-китайской границе острова, на котором в 1969 году произошел вооруженный конфликт.


Ликерка — так сократили название ярославского ликеро-водочного завода.

Мужик с тортом — памятник Ярославу Мудрому, который держит на руке город, напоминающий торт.

Непьющие — дом на перекрестке проспекта Октября и улицы Победы. Балкон здания на руках держат четверо атлантов. Поскольку руки мужчин всегда заняты, то и пить, как посчитали в народе, они не могут, значит — непьющие.

Плешка — площадь возле Знаменской башни, на ней ничего не строят, и кроме митингов ничего не происходит, «лысая» площадь.

Подбелка — площадь Богоявления. Раньше называлась площадью Подбельского, за что и получила такое название.

Подкова — здание на пересечении проспекта Октября и улицы Победы, названо так за свою форму.

Серый дом — здание УМВД Ярославской области, которое до недавнего времени было покрашено в серый цвет.

Стелла или ракета — часовня Казанской Богоматери. Названа так за её форму.

Столбы — две девятиэтажки на пересечении проспекта Толбухина и улицы Богдановича. Название получили за то, что сильно возвышались над общей застройкой этого места.

Совок — сокращенное название Советской площади.

Треугольник — небольшая площадь на улице Трефолева, названа так за свою форму.

Ленинский район

Пятерка — часть района вдоль улицы Чкалова. Названа так, потому что здесь ездит трамвай №5.

Моторики — Дворец культуры имени Добрынина строился для работников моторного завода.

Фрунзенский район

Дядьково — микрорайон во Фрунзенском районе. Название сохранилось от деревни, которая находилась в этом месте до городской застройки.

Китайская стена — дом находится на Московском проспекте, 163. Его длина, за которую он и получил такое название составляет 490 метров и является самой большой в Ярославле.

Коровники — так сокращённо называют ярославцы Коровницкую слободу, на территории которой находится следственный изолятор № 1 и храмовый комплекс.

Кресты — конечная остановка троллейбуса № 9 на Московском проспекте. Названа так по имени стоящего здесь Крестобогородского храма.

Липовая гора — микрорайон во Фрунзенском районе. Назван так за то, что здесь росло много лип на возвышенности.

Нефтестрой — часть района недалеко от Нефтеперерабатывающего завода.

Суздалка — часть района вдоль Суздальского шоссе.

«Сиськи» — два дома на Московском проспекте с синими куполами, которые напоминают женскую грудь.

Красноперекопский район

Перекоп — так сокращенно называют Красноперекопский район.

Текстиль — район бывшей текстильной мануфактуры на Красном перекопе.

Дзержинский район

Брагино — народное название Дзержинского района Ярославля. Произошло от названия деревни, на месте которой застроили северный район города.

Очки — пруд в парке 30-летия Победы. Назван так за свою форму.

Заволжский район

Байкал — Прусовский карьер. Название получил за чистую воду.

Карпаты — горки в Тверицком бору на пересечении проспекта Авиаторов и Красноборской улицы назвали именем горнолыжного курорта в Восточной Европе за возможность покататься на лыжах и санках.

Машприбор — часть района вокруг предприятия назвали из-за завода «Машприбор».

Попугайчики — разноцветные девятиэтажные дома на улице Орджоникидзе.

Сковорода — дома на проезде Доброхотова, построенные кругом.

Техас — озеро рядом с зоопарком. По одной из версий, получило своё название благодаря находившимся неподалёку шиномонтажу и придорожному кафе, называвшихся «Техас».

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева, Ксения Михеева
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