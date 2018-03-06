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Ярославец нацепил на машину отвал и почистил дороги за коммунальщиков
6 марта 2018 16:09
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Ярославец Дмитрий Соколов, по совместительству депутат муниципалитета, сегодня поработал вместе с коммунальщиками. Владелец внедорожника повесил на машину отвал и поехал убирать дороги частного сектора.
Со своим ковшом он прошёлся по улицам Нестерова, второму переулку Слепнёва, Леваневского, Достоевского и Родниковой.
— Может, и завтра поеду, — говорит Дмитрий Соколов. — По утрам я у себя в посёлке в Гаврилов-Ямском районе чищу.
Кстати, этой зимой депутат же заработал себе прозвище Робина Гуда, вытаскивая из сугробов машины, грузовики и даже целые фуры.
Фото: Дмитрий Соколов
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