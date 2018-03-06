Ярославец нацепил на машину отвал и почистил дороги за коммунальщиков

Дмитрий Соколов поехал убирать дороги на своей машине

Ярославец Дмитрий Соколов, по совместительству депутат муниципалитета, сегодня поработал вместе с коммунальщиками. Владелец внедорожника повесил на машину отвал и поехал убирать дороги частного сектора.

Со своим ковшом он прошёлся по улицам Нестерова, второму переулку Слепнёва, Леваневского, Достоевского и Родниковой.

— Может, и завтра поеду, — говорит Дмитрий Соколов. — По утрам я у себя в посёлке в Гаврилов-Ямском районе чищу.

Депутат решил почистить частный сектор, где до его работы было так

А стало после его трудов стало вот так

Кстати, этой зимой депутат же заработал себе прозвище Робина Гуда, вытаскивая из сугробов машины, грузовики и даже целые фуры.