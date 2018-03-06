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Тройное ДТП парализовало движение в центре Ярославля
6 марта 2018 15:57
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Тройное ДТП собрало огромную пробку на улице Володарского. «Яндекс.Пробки» говорят: сейчас машины там движутся со скоростью 7 километров в час.
Очевидцы рассказали, что в районе школы №42 столкнулись две иномарки «Форд» и «Шкода». Причём «Форд» принадлежит такси «Максим». Оказывается, не только «Тройки» попадают в ДТП. Машины столкнулись так, что задели и третий автомобиль — внедорожник «Тойота».
— Володарского совсем не едет. Пробка уже час, — рассказывают очевидцы.
Фото: Подслушано у водителей/Vk.com
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