Тройное ДТП парализовало движение в центре Ярославля

Володарского еле едет

Тройное ДТП собрало огромную пробку на улице Володарского. «Яндекс.Пробки» говорят: сейчас машины там движутся со скоростью 7 километров в час.

Очевидцы рассказали, что в районе школы №42 столкнулись две иномарки «Форд» и «Шкода». Причём «Форд» принадлежит такси «Максим». Оказывается, не только «Тройки» попадают в ДТП. Машины столкнулись так, что задели и третий автомобиль — внедорожник «Тойота».

— Володарского совсем не едет. Пробка уже час, — рассказывают очевидцы.