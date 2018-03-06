В Ярославской области мужчина задушил бабушку из-за жалоб её внучки

Девушка не смогла пережить смерть бабушки

Брошенные в сердцах слова стали роковыми. Мужчина убил старенькую бабушку из-за жалоб её внучки.

В декабре 2016 года девушка дома выпивала со своим 47-летним знакомым. За рюмкой стала изливать душу: 79-летняя бабушка совсем достала, а её постоянные проверки измучили. Якобы пенсионерка жить не даёт своей жизнью. Поэтому девушка обронила: вот бы избавиться от старухи. Её знакомый воспринял эти слова всерьёз. Он дождался, когда пенсионерка пришла домой проведать внучку, заманил её в ванную и задушил. Узнав об этом, девушка была в шоке. Оказалось, что она вовсе не желала бабушке смерти.

— После гибели пенсионерки тело внучки нашли в реке, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

А ведь бабушка не зря следила за внучкой: та вела разгульный образ жизни да в придачу страдала психическим заболеванием.

Мужчину признали виновным в убийстве. Он отправится в колонию строгого режима на девять лет.