Водителя, устроившего смертельное ДТП на трассе, выпустили на свободу

Машина превратилась в груду металла

Ярославский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Туношны. 20 октября 2017 года мужчина сел за руль пьяным и на большой скорости погнал по трассе М-8. Не справившись с управлением, он вылетел на встречку и врезался в «пятёрку», за рулём которой сидел 22-летний мужчина. Он погиб на месте, а от его машины осталась лишь груда металла. Сначала пьяного водителя арестовали, но позже выпустили.

— Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в суд, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Меньше месяца назад на трассе М-8 произошло ещё одно смертельное ДТП, в котором погиб 20-летний мужчина. Он вылетел на встречку и попал под грузовик.