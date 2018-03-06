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Водителя, устроившего смертельное ДТП на трассе, выпустили на свободу
6 марта 2018 15:12
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Ярославский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Туношны. 20 октября 2017 года мужчина сел за руль пьяным и на большой скорости погнал по трассе М-8. Не справившись с управлением, он вылетел на встречку и врезался в «пятёрку», за рулём которой сидел 22-летний мужчина. Он погиб на месте, а от его машины осталась лишь груда металла. Сначала пьяного водителя арестовали, но позже выпустили.
— Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в суд, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Меньше месяца назад на трассе М-8 произошло ещё одно смертельное ДТП, в котором погиб 20-летний мужчина. Он вылетел на встречку и попал под грузовик.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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