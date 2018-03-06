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Город

Бессонные ночи: депутат устроила «Ревизорро» коммунальщикам

6 марта 2018 14:46
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дороги, ЖКХ, Ярославль

В Ярославле депутат муниципалитета Юлия Миронова решила проконтролировать работу мэрии.

— Я после работы ехала по городу и поняла, что машина за меня немного сама подруливает. А у меня — полный привод, — рассказала Миронова. — Домой я не поехала, стала кататься по городу.

Депутат решила устроить коммунальщикам «Ревизорро». Снимала всё на айфон. Ездила долго, увидела много. И поначалу ей даже показалось, что всё неплохо — техника на дорогах, люди работают. На Октябрьской площади она даже встретила заместителя мэра — директора департамента городского хозяйства Михаила Кузнецова. Юлия Миронова вошла в роль Елены Летучей. Включила камеру и начала интервьюировать чиновника.

— Как будем справляться со снегом? — направила камеру на заммэра.

— Поборемся, как и раньше боролись, — спокойно ответил Михаил Кузнецов. — Главное, нормально всё распределить. Машины катаются, уборка идёт, ГИБДД помогает. На пару-тройку часиков поменьше поспим, зато люди нормально доберутся до дома.

— А сколько часов сна сегодня планируете?

— Ещё не планирую, — заулыбался глава ДГХ. — Сколько будет нужно, столько и будем работать. Самое главное, чтобы всё было чётко. А если подрядчика не контролировать, то могут и машины уехать.

 

Но, вероятно, всё так хорошо только там, где за работой следят контролёры высшего эшелона. То, что Юлия увидела в районах города, оказалось совсем не таким, как на площади с чиновником.

— Городу особое внимание нужно уделять тротуарам, остановкам и местам в районе пешеходных переходов, — зарезюмировала свой рейд Миронова. — А предпринимателям — подходам, подъездам и парковкам у своих точек. У некоторых магазинов парковки просто завалены кучами снега.

Будет ли продолжать такие рейды, народная избранница ещё не решила.

— Вряд ли мое участие усилит качество работ, — говорит она.

Юлия Миронова стала депутатом муниципалитета Ярославля в сентябре прошлого года — она одержала победу на своём округе в Ленинском районе. Народная избранница стала тут же любимицей местных журналистов и блогеров, когда опубликовала в социальных сетях свой пост о том, как пришла в день голосования на избирательный участок и перепутала слово «бюллетень». А недавно в Ярославле обсуждали её розовые билборды, подаренные столичным бойфрендом, и видеозапись с её вокальными данными.

Михаил Контуев
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Фото: Юлия Миронова
Видео: Юлия Миронова
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