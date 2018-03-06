Эксклюзив Город Валя, ты просто космос! 9 достижений Терешковой, помимо полёта 6 марта 2018 15:45 1 387 2 космос, Ярославль, Валентина Терешкова, полёт Валентине Терешковой исполнился 81 год Сегодня день рождения празднует наша знаменитая «Чайка». Первой женщине-космонавту Валентине Терешковой исполнился 81 год. Это очень круто — жить в одно время с такой легендой! Мы, конечно, не смогли не поздравить Валентину Владимировну. Дозвонились до неё во время очередной встречи (день сегодня полон встреч и поздравлений). — Валентина Владимировна, ярославцы и портал 76.ru поздравляет Вас с днём рождения! Желаем Вам земного здоровья и космического настроения! — Спасибо! — голос бодрый, весёлый. Долго отвлекать Валентину Владимировну не могли. Но и про космос — ну как не спросишь? Затаили дыхание у телефона. — На что он похож? Да на чёрное небо, усеянное звёздами, — мы услышали, как улыбнулась Валентина Терешкова. Конечно, понимаем, что космос — наше всё. Но есть и дела земные. С ними Валентина Владимировна справляется не хуже. Своей малой родине она помогает всё время. Что Валентина Терешкова сделала для Ярославской области, читайте в нашем материале. В 2008 году Терешкова стала депутатом Ярославской областной думы, а в 2011 году стала депутатом Госдумы и теперь защищает на федеральном уровне интересы земляков. При содействии Валентины Терешковой в Ярославле построили учебно-лабораторный комплекс у сельхозакадемии, речной вокзал, планетарий, благоустроили набережную Волги. В течение всей жизни оказывает помощь родной школе и ярославскому детскому дому №1. В прошлом году Валентина Терешкова активно продвигала в Госдуме законопроект о патриотическом воспитании. Воспитывать истинных патриотов по задумке Терешковой должны были власти, некоммерческие организации, церковь и семьи. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении. По ее инициативе и при поддержке президента РФ был создан фонд «Память поколений» в поддержку ветеранов Великой Отечественной и других войн, где участвовали наши соотечественники. При поддержке Терешковой за 500 миллионов построили два километра набережной в Мышкине, новый мост через реку в Борисоглебском районе, центр соцобслуживания «Ветеран» в Гаврилов-Ямском районе.







К тысячелетию Ярославля был построен культурно-просветительский центр имени Терешковой. Валентина Терешкова поддерживала строительство спортивных объектов (ледовый комплекс в Переславле, спорткомплексы в Мышкине и Гаврилов-Яме, стадионы в Ростове, Угличе, Пречистом, реконструирован дворец спорта «Полет» в Рыбинске). Знаменитое имя помогло сохранить объекты культурного наследия : отреставрировать храм Петра и Павла в Ярославле, Спасо-Преображенский собор в Переславле. Валентина Терешкова добилась комплектования муниципальных библиотек, при ее содействии прошла реставрация театра имени Волкова.



В числе первых Терешкову поздравил мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Всегда сильная и смелая, с активной жизненной позицией и стремлением сделать этот мир добрее и проще, — так отозвался о Терешковой Слепцов. — Уважаемая Валентина Владимировна, я благодарен судьбе за знакомство с вами. Что назвали в честь Терешковой кратер на Луне;

малую планету 1671 Chaika (по её позывному — «Чайка»);

улицы в разных городах, в том числе в Ярославле, Тутаеве, Одессе, Улан-Удэ, Новосибирске, Красноярске, Костроме, Кемерово, Ульяновске, Оренбурге, Балахне, Липецке, Иркутске, Новочебоксарске, Витебске, проспект в Гудермесе, площадь в Твери, набережную в Евпатории;

школы в Ярославле (№32, в которой она училась), в Новочебоксарске, в Караганде и в городе Есик (Алматинская область);

музей «Космос» (недалеко от её деревни) и планетарий в Ярославле;

установлено два памятника Терешковой: на Аллее космонавтов в Москве и в Баевском районе Алтайского края, на территории которого она приземлилась;

в 1983 году была выпущена памятная монета с изображением Терешковой. Валентина Терешкова стала единственным советским человеком, чей портрет был при жизни помещён на монету. Анна Лурье Написать письмо Фото: Александра Савельева, Владимир Слепцов/Instagram

Видео: 76.ru Понравилась статья? Поделитесь с друзьями! 12 ВКонтакте 16k Facebook 12 Одноклассники ... Twitter 12 LiveJournal Яндекс Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru Все новости дня Отображение данных на этой странице ограничено отключенным JavaScript в вашем браузере. Пожалуйста, включите поддержку JavaScript для полноценной работы с нашими сервисами. Обратная связь. Далее: Пьяный водитель, сбивший ребёнка на проспекте Машиностроителей, был лишён прав

