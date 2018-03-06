|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Эксклюзив
Валя, ты просто космос! 9 достижений Терешковой, помимо полёта
6 марта 2018 15:45
1 387 2
Сегодня день рождения празднует наша знаменитая «Чайка». Первой женщине-космонавту Валентине Терешковой исполнился 81 год. Это очень круто — жить в одно время с такой легендой! Мы, конечно, не смогли не поздравить Валентину Владимировну. Дозвонились до неё во время очередной встречи (день сегодня полон встреч и поздравлений).
— Валентина Владимировна, ярославцы и портал 76.ru поздравляет Вас с днём рождения! Желаем Вам земного здоровья и космического настроения!
— Спасибо! — голос бодрый, весёлый.
Долго отвлекать Валентину Владимировну не могли. Но и про космос — ну как не спросишь? Затаили дыхание у телефона.
— На что он похож? Да на чёрное небо, усеянное звёздами, — мы услышали, как улыбнулась Валентина Терешкова.
Конечно, понимаем, что космос — наше всё. Но есть и дела земные. С ними Валентина Владимировна справляется не хуже. Своей малой родине она помогает всё время. Что Валентина Терешкова сделала для Ярославской области, читайте в нашем материале.
В марте прошлого года, как раз перед юбилеем, Терешкова получила от Владимира Путина награду высшей степени «За заслуги перед Отечеством». Президент также лично поздравил её с 80-летием.
В числе первых Терешкову поздравил мэр Ярославля Владимир Слепцов.
— Всегда сильная и смелая, с активной жизненной позицией и стремлением сделать этот мир добрее и проще, — так отозвался о Терешковой Слепцов. — Уважаемая Валентина Владимировна, я благодарен судьбе за знакомство с вами.
Что назвали в честь Терешковой
Фото: Александра Савельева, Владимир Слепцов/Instagram
Видео: 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров