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Валя, ты просто космос! 9 достижений Терешковой, помимо полёта

6 марта 2018 15:45
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космос, Ярославль, Валентина Терешкова, полёт

Сегодня день рождения празднует наша знаменитая «Чайка». Первой женщине-космонавту Валентине Терешковой исполнился 81 год. Это очень круто — жить в одно время с такой легендой! Мы, конечно, не смогли не поздравить Валентину Владимировну. Дозвонились до неё во время очередной встречи (день сегодня полон встреч и поздравлений).

 

 — Валентина Владимировна, ярославцы и портал 76.ru поздравляет Вас с днём рождения! Желаем Вам земного здоровья и космического настроения!

— Спасибо! — голос бодрый, весёлый.

Долго отвлекать Валентину Владимировну не могли. Но и про космос — ну как не спросишь? Затаили дыхание у телефона.

— На что он похож? Да на чёрное небо, усеянное звёздами, — мы услышали, как улыбнулась Валентина Терешкова.

Конечно, понимаем, что космос — наше всё. Но есть и дела земные. С ними Валентина Владимировна справляется не хуже. Своей малой родине она помогает всё время. Что Валентина Терешкова сделала для Ярославской области, читайте в нашем материале.

Терешкову любят и знают по всему миру

  1. В 2008 году Терешкова стала депутатом Ярославской областной думы, а в 2011 году стала депутатом Госдумы и теперь защищает на федеральном уровне интересы земляков.
  2. При содействии Валентины Терешковой в Ярославле построили учебно-лабораторный комплекс у сельхозакадемии, речной вокзал, планетарий, благоустроили набережную Волги.
  3. В течение всей жизни оказывает помощь родной школе и ярославскому детскому дому №1.

В марте прошлого года, как раз перед юбилеем, Терешкова получила от Владимира Путина награду высшей степени «За заслуги перед Отечеством». Президент также лично поздравил её с 80-летием.

  1. В прошлом году Валентина Терешкова активно продвигала в Госдуме законопроект о патриотическом воспитании. Воспитывать истинных патриотов по задумке Терешковой должны были власти, некоммерческие организации, церковь и семьи. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении.
  2. По ее инициативе и при поддержке президента РФ был создан фонд «Память поколений» в поддержку ветеранов Великой Отечественной и других войн, где участвовали наши соотечественники.
  3. При поддержке Терешковой за 500 миллионов построили два километра набережной в Мышкине, новый мост через реку в Борисоглебском районе, центр соцобслуживания «Ветеран» в Гаврилов-Ямском районе.

    В прошлом году в Лондоне открылась выставка с личными вещами Терешковой. Посмотреть на перчатки, ботинки, комбинезоны и другие одеяния нашей землячки тогда мог каждый, кто находился в столице Англии. После официального открытия выставки Терешкова выступала с речью перед собравшимися. Тогда англичане устроили ей овации.

  4. К тысячелетию Ярославля был построен культурно-просветительский центр имени Терешковой.
  5. Валентина Терешкова поддерживала строительство спортивных объектов (ледовый комплекс в Переславле, спорткомплексы в Мышкине и Гаврилов-Яме, стадионы в Ростове, Угличе, Пречистом, реконструирован дворец спорта «Полет» в Рыбинске).
  6. Знаменитое имя помогло сохранить объекты культурного наследия : отреставрировать храм Петра и Павла в Ярославле, Спасо-Преображенский собор в Переславле. Валентина Терешкова добилась комплектования муниципальных библиотек, при ее содействии прошла реставрация театра имени Волкова.

    Хорошо поработала Валентина Терешкова в прошлом году. Настолько хорошо, что попала в топ самых богатых чиновниц России по версии журнала Forbes. Терешкова с 12,3 миллиона рублей заняла девятую строчку списка.

В числе первых Терешкову поздравил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Мэр Ярославля давно знаком с Валентиной Терешковой

— Всегда сильная и смелая, с активной жизненной позицией и стремлением сделать этот мир добрее и проще, — так отозвался о Терешковой Слепцов. — Уважаемая Валентина Владимировна, я благодарен судьбе за знакомство с вами.

Что назвали в честь Терешковой

  • кратер на Луне;
  • малую планету 1671 Chaika (по её позывному — «Чайка»);
  • улицы в разных городах, в том числе в Ярославле, Тутаеве, Одессе, Улан-Удэ, Новосибирске, Красноярске, Костроме, Кемерово, Ульяновске, Оренбурге, Балахне, Липецке, Иркутске, Новочебоксарске, Витебске, проспект в Гудермесе, площадь в Твери, набережную в Евпатории;
  • школы в Ярославле (№32, в которой она училась), в Новочебоксарске, в Караганде и в городе Есик (Алматинская область);
  • музей «Космос» (недалеко от её деревни) и планетарий в Ярославле;
  • установлено два памятника Терешковой: на Аллее космонавтов в Москве и в Баевском районе Алтайского края, на территории которого она приземлилась;
  • в 1983 году была выпущена памятная монета с изображением Терешковой. Валентина Терешкова стала единственным советским человеком, чей портрет был при жизни помещён на монету.
Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Владимир Слепцов/Instagram
Видео: 76.ru
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