|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пьяный водитель, сбивший ребёнка на проспекте Машиностроителей, был лишён прав
6 марта 2018 13:52
6 564 25
Видео задержания пьяного водителя «Фольксвагена», который сбил на пешеходном переходе ребёнка, попало на камеры наружного наблюдения.
В ГИБДД уточнили, что автомобиль сбил пешеходов на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Саукова, когда женщина с девочкой переходили дорогу на зеленый свет. 31-летний водитель попытался уехать в сторону центра, но очевидцы на своем авто догнали его на перекрёстке с улицей Орджоникидзе и перегородили машине дорогу.
Двое мужчин вытащили водителя из машины и держали его до приезда полиции.
В полиции подтвердили — мужчина сел за руль пьяным, и это не в первый раз.
— Водителя раньше уже привлекали к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Мужчину лишили прав за пьяную езду.
На водителя составили два протокола. Его привлекут по статьям «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является» и «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».
Пострадавшую девочку осмотрели медики, ребёнка отпустили на лечение домой.
Фото: Камеры «Ярнет»
Видео: Камеры «Ярнет»/youtube.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров