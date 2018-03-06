Пьяный водитель, сбивший ребёнка на проспекте Машиностроителей, был лишён прав

Задержание водителя сняли на камеры наружного наблюдения

Видео задержания пьяного водителя «Фольксвагена», который сбил на пешеходном переходе ребёнка, попало на камеры наружного наблюдения.

В ГИБДД уточнили, что автомобиль сбил пешеходов на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Саукова, когда женщина с девочкой переходили дорогу на зеленый свет. 31-летний водитель попытался уехать в сторону центра, но очевидцы на своем авто догнали его на перекрёстке с улицей Орджоникидзе и перегородили машине дорогу.

Двое мужчин вытащили водителя из машины и держали его до приезда полиции.

В полиции подтвердили — мужчина сел за руль пьяным, и это не в первый раз.

— Водителя раньше уже привлекали к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Мужчину лишили прав за пьяную езду.

На водителя составили два протокола. Его привлекут по статьям «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является» и «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».

Пострадавшую девочку осмотрели медики, ребёнка отпустили на лечение домой.