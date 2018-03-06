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Пьяный водитель, сбивший ребёнка на проспекте Машиностроителей, был лишён прав

6 марта 2018 13:52
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ДТП, Ярославль

Видео задержания пьяного водителя «Фольксвагена», который сбил на пешеходном переходе ребёнка, попало на камеры наружного наблюдения.

В ГИБДД уточнили, что автомобиль сбил пешеходов на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Саукова, когда женщина с девочкой переходили дорогу на зеленый свет. 31-летний водитель попытался уехать в сторону центра, но очевидцы на своем авто догнали его на перекрёстке с улицей Орджоникидзе и перегородили машине дорогу.

Двое мужчин вытащили водителя из машины и держали его до приезда полиции.

В полиции подтвердили — мужчина сел за руль пьяным, и это не в первый раз.

— Водителя раньше уже привлекали к административной ответственности, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Мужчину лишили прав за пьяную езду.

 

На водителя составили два протокола. Его привлекут по статьям «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является» и «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».

Пострадавшую девочку осмотрели медики, ребёнка отпустили на лечение домой.

Елена Вахрушева
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Фото: Камеры «Ярнет»
Видео: Камеры «Ярнет»/youtube.com
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