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100 дней до часа «Ч»: Владимир Путин снялся в видеоролике футбольного чемпионата

6 марта 2018 13:17
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спорт, ЧМ - 2018

До ЧМ-2018 осталось 100 дней. В честь этого Международная федерация футбола (FIFA) выпустила видеоролик, в котором знаменитые футболисты показывают трюки с мячом.

В съемках ролика, опубликованного на официальном сайте FIFA, приняли участие легенды футбола, в разное время игравшие за сборные, участвующие в нынешнем чемпионате: Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Роналдо, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Мирослав Клозе, Уэйн Руни, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Давид Трезеге, Карлос Вальдерама и Петер Шмейхель. В финале в кадре появляются российский президент Владимир Путин и президент FIFA Джанни Инфантино. Оба президента обменялись передачами прямо в Кремле. Один из мячей российский президент отбил головой.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня 2018 года и пройдет в 11 городах России.

Анастасия Оборина
Фото: скриншот FIFATV/ YouTube.com
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