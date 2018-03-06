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Внедорожник на М-8 протаранил легковушку: людей вытаскивали из машины спасатели
6 марта 2018 12:58
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Страшное ДТП произошло на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Вчера вечером там столкнулись две машины — ВАЗ 14-й модели и «Хонда-Пилот». Внедорожник протаранил отечественную легковушку.
— Водителя и пассажира, которые ехали в ВАЗе, пришлось вырезать из кузова нашим сотрудникам, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Люди получили в аварии травмы. Спасатели передали пострадавших медикам.
При каких обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно — это предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
Продолжают специалисты ГИБДД выяснять и причины других аварий, которые произошли накануне на трассе М-8. А вчера их было много. В интернете же обсуждают две громкие аварии, случившиеся совсем недавно: в одной машину отбросило на толпу людей, а шумиха вокруг второй поднялась из-за того, что она произошла на «проклятом» перекрёстке.
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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