Внедорожник на М-8 протаранил легковушку: людей вытаскивали из машины спасатели

Авария произошла на тёмной дороге

Страшное ДТП произошло на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Вчера вечером там столкнулись две машины — ВАЗ 14-й модели и «Хонда-Пилот». Внедорожник протаранил отечественную легковушку.

— Водителя и пассажира, которые ехали в ВАЗе, пришлось вырезать из кузова нашим сотрудникам, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Люди получили в аварии травмы. Спасатели передали пострадавших медикам.

При каких обстоятельствах произошла авария, пока неизвестно — это предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Продолжают специалисты ГИБДД выяснять и причины других аварий, которые произошли накануне на трассе М-8. А вчера их было много. В интернете же обсуждают две громкие аварии, случившиеся совсем недавно: в одной машину отбросило на толпу людей, а шумиха вокруг второй поднялась из-за того, что она произошла на «проклятом» перекрёстке.