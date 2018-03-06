Ещё не достроенный рыбинский причал подешевел на 10 миллионов

К новому причалу смогут пришвартоваться сразу три теплохода

Фирма из Санкт-Петербурга к открытию навигации достроит в Рыбинске новый причал вместо сгоревшего 7 лет назад.

В администрации говорят, что на строительство потратят 30 миллионов. Получается, с конца того года причал подешевел — в октябре говорили о 40 миллионах.

— Проект инвестирует фирма «Конт». Логичным продолжением этой работы станет реконструкция фасадов Мучного гостиного двора, которые выходят на Волжскую набережную, — уточнили в администрации.

В длину причал будет 86 метров, а пришвартоваться к нему смогут сразу три теплохода.

В будущем хотят восстановить и речной вокзал.

Старый дебаркадер сгорел в ноябре 2011 года. Его к зиме отбуксировали на водохранилище, там и начался пожар. Причал находился в 20 метрах от берега, и вся надводная часть выгорела полностью.