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Ещё не достроенный рыбинский причал подешевел на 10 миллионов
6 марта 2018 12:46
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Фирма из Санкт-Петербурга к открытию навигации достроит в Рыбинске новый причал вместо сгоревшего 7 лет назад.
В администрации говорят, что на строительство потратят 30 миллионов. Получается, с конца того года причал подешевел — в октябре говорили о 40 миллионах.
— Проект инвестирует фирма «Конт». Логичным продолжением этой работы станет реконструкция фасадов Мучного гостиного двора, которые выходят на Волжскую набережную, — уточнили в администрации.
В длину причал будет 86 метров, а пришвартоваться к нему смогут сразу три теплохода.
В будущем хотят восстановить и речной вокзал.
Старый дебаркадер сгорел в ноябре 2011 года. Его к зиме отбуксировали на водохранилище, там и начался пожар. Причал находился в 20 метрах от берега, и вся надводная часть выгорела полностью.
Фото: администрация Рыбинска
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