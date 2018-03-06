В Рыбинске машину отбросило в толпу на остановке

Люди на остановке успели увернуться от летящей на них иномарки

Сегодня около половины восьмого утра в Рыбинске произошло ДТП. Там на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной столкнулись «Шевроле-Лачетти» и «Хендай-Ай40». После удара одну легковушку отбросило прямо на остановку, где стояли в ожидании транспорта люди.

— Из людей, к счастью, никто не пострадал — все успели отскочить, — рассказала свидетель ДТП Светлана Латышева. — Насколько я успела заметить, водитель «Лачетти» пытался проскочить перекресток на жёлтый сигнал светофора, а другой водитель, не убедившись до конца в том, что путь свободен, стал также завершать свой маневр разворота.

Выяснить подробности аварии и официально установить виновника ДТП сейчас предстоит сотрудникам Госавтоинспекции.

Продолжают работать сейчас сотрудники ГИБДД и по ДТП, которое вчера произошло в Ярославле на «проклятом» перекрёстке за Волгой. Там тоже столкнулись два автомобиля — ВАЗ-2110 и Honda СR-V.