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В Ярославле родители уже месяц ищут 17-летнюю дочь
6 марта 2018 09:28
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Родители 17-летней Ксении Лысовой не находят себе места уже целый месяц: их дочь пропала в начале февраля. Последний раз её видели в районе Московского проспекта, и с тех пор её местонахождение неизвестно.
— По предварительной информации, девочка уже уходила из дома, — сообщили в «ЯрСпасе».
На вид Ксении 17–19 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы крашеные, до плеч, серо-голубые глаза. Предположительно была одета в тёмно-зелёную куртку, синие джинсы.
Пару дней назад в Ярославле пропал школьник. Он ушёл из дома и не вернулся.
Фото: "ЯрСпас"
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