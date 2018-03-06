В Ярославле родители уже месяц ищут 17-летнюю дочь

Девочку видели в районе Московского проспекта

Родители 17-летней Ксении Лысовой не находят себе места уже целый месяц: их дочь пропала в начале февраля. Последний раз её видели в районе Московского проспекта, и с тех пор её местонахождение неизвестно.

— По предварительной информации, девочка уже уходила из дома, — сообщили в «ЯрСпасе».

На вид Ксении 17–19 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы крашеные, до плеч, серо-голубые глаза. Предположительно была одета в тёмно-зелёную куртку, синие джинсы.

Пару дней назад в Ярославле пропал школьник. Он ушёл из дома и не вернулся.