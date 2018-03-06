В Ярославской области обещают построить 11 детских садов для самых маленьких

К концу следующего года в садики сможет пойти на 780 детей больше

Ярославской области выделили из федерального бюджета 350 миллионов на строительство 11 детских садов для малышей от двух месяцев до трех лет.

— Детские сады построят в Ярославле и Рыбинске, а также в Ярославском муниципальном районе. На этих территориях проблема нехватки детсадов для малышей в возрасте до трех лет стоит наиболее остро. Планируется до конца 2019 года создать 780 новых мест, — рассказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

Два детских сада построят в Ярославском муниципальном районе, четыре — в Рыбинске и пять садиков построят в Ярославле.

Недавно, прислушавшись к жалобам родителей, в Ярославле презентовали новое меню для детских садов.