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В Ярославской области обещают построить 11 детских садов для самых маленьких
6 марта 2018 08:42
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Ярославской области выделили из федерального бюджета 350 миллионов на строительство 11 детских садов для малышей от двух месяцев до трех лет.
— Детские сады построят в Ярославле и Рыбинске, а также в Ярославском муниципальном районе. На этих территориях проблема нехватки детсадов для малышей в возрасте до трех лет стоит наиболее остро. Планируется до конца 2019 года создать 780 новых мест, — рассказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.
Два детских сада построят в Ярославском муниципальном районе, четыре — в Рыбинске и пять садиков построят в Ярославле.
Недавно, прислушавшись к жалобам родителей, в Ярославле презентовали новое меню для детских садов.
Фото: Правительство Ярославской области
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