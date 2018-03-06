×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Недосчитались 18 миллионов: на ярославскую строительную компанию завели уголовное дело

6 марта 2018 07:53
2 463 0
налоги, следователи, Ярославль

Руководство ярославской стройфирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации следователей, речь идёт о сумме больше 18 миллионов рублей.

— С января 2014 года по март 2015 года руководители общества с ограниченной ответственностью «Промстрой» умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области. — Уголовное дело возбудили по материалам, представленным налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

Следователи устанавливают, кто именно из руководства организации причастен к этому преступлению.

Виновному грозит до шести лет лишения свободы.

Месяц назад за неуплату налогов уголовное дело завели на дорожников.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу

Спорт
Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу

Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу
Спорт
На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок

На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок
Стиль и красота
Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя

Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя
Спорт
«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ
Погода
Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет

Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет

Фильм недели
вчера
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (9): А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,30 56,54
EUR 69,79 70,06
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 06.03
USD 57,10 0,44
EUR 70,17 0,70
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.