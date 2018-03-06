|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Недосчитались 18 миллионов: на ярославскую строительную компанию завели уголовное дело
6 марта 2018 07:53
2 463 0
Руководство ярославской стройфирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации следователей, речь идёт о сумме больше 18 миллионов рублей.
— С января 2014 года по март 2015 года руководители общества с ограниченной ответственностью «Промстрой» умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области. — Уголовное дело возбудили по материалам, представленным налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.
Следователи устанавливают, кто именно из руководства организации причастен к этому преступлению.
Виновному грозит до шести лет лишения свободы.
Месяц назад за неуплату налогов уголовное дело завели на дорожников.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров