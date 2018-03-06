Недосчитались 18 миллионов: на ярославскую строительную компанию завели уголовное дело

Следователи ищут причастных к преступлению

Руководство ярославской стройфирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По информации следователей, речь идёт о сумме больше 18 миллионов рублей.

— С января 2014 года по март 2015 года руководители общества с ограниченной ответственностью «Промстрой» умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области. — Уголовное дело возбудили по материалам, представленным налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

Следователи устанавливают, кто именно из руководства организации причастен к этому преступлению.

Виновному грозит до шести лет лишения свободы.

Месяц назад за неуплату налогов уголовное дело завели на дорожников.