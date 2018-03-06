Ярославец на своем авто помог коммунальщикам убирать в городе снег

Дмитрий приделал ковш к внедорожнику и чистит им улицы от снега

Депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Соколов решил помочь коммунальщикам в уборке города от снега. Он приделал ковш к своему внедорожнику и отправился расчищать снег в частном секторе.

— Поеду помогать ДГХ, — написал Дмитрий Соколов на своей странице в социальной сети Facebook. — Поработаю в частном секторе в своём округе. С утра свою деревню за 10 минут вычистил.

Дмитрий уже помогал ярославцам справляться с последствиями снегопада – на своей машине он вытягивал застрявшие фуры и автобусы.