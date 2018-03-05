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В Ярославле на «проклятом» перекрестке «Фольксваген» сбил женщину с сыном и пытался скрыться
5 марта 2018 21:00
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Сегодня около 17 часов на перекрёстке Машиностроителей и улицы Орджоникидзе, который ярославцы назвали «проклятым» за частые ДТП, машина «Фольксваген» сбила на переходе женщину с восьмилетним сыном, и водитель попытался скрыться с места аварии.
Машину остановили сами автомобилисты, проезжающие мимо. Водителя передали полицейским, как утверждают очевидцы, он был пьян. Маму с ребенком увезли в больницу.
— Восьмилетнего мальчика из больницы отпустили на амбулаторное лечение, серьезных травм ребёнок не получил, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Женщина не пострадала.
Недавно на этом перекрестке уже случилось два громких ДТП: сначала пенсионер на «Ладе-Гранте» проехал по упавшей женщине, а 23 февраля женщина за рулём «Шкоды»сбила трех девочек.
Фото: Дмитрий Кисляков «Первый ярославский автопортал»/VK.com
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