В Ярославле на «проклятом» перекрестке «Фольксваген» сбил женщину с сыном и пытался скрыться

Машину, сбившую пешеходов, остановили автомобилисты

Сегодня около 17 часов на перекрёстке Машиностроителей и улицы Орджоникидзе, который ярославцы назвали «проклятым» за частые ДТП, машина «Фольксваген» сбила на переходе женщину с восьмилетним сыном, и водитель попытался скрыться с места аварии.

Машину остановили сами автомобилисты, проезжающие мимо. Водителя передали полицейским, как утверждают очевидцы, он был пьян. Маму с ребенком увезли в больницу.

— Восьмилетнего мальчика из больницы отпустили на амбулаторное лечение, серьезных травм ребёнок не получил, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Женщина не пострадала.

Недавно на этом перекрестке уже случилось два громких ДТП: сначала пенсионер на «Ладе-Гранте» проехал по упавшей женщине, а 23 февраля женщина за рулём «Шкоды»сбила трех девочек.