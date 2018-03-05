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В Заволжском районе Ярославля шкура убитого лося месяц лежит рядом с домами
5 марта 2018 17:11
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В Заволжском районе Ярославля уже месяц лежит шкура убитого лося. Причём останки выбросили в непосредственной близости с жилыми домами. Об этом рассказали местные жители. Вероятнее всего, животное убили на охоте, а шкуру выбросили на улице Маяковского. Ярославец Родион Латышев прогуливался в том самом месте в прошедшие выходные. Он увидел шкуру лося, сфотографировал и выложил фотографии на своей страничке в соцсети. После этого, по словам Родиона, с ним связались сотрудники полиции, чтобы выяснить обстоятельства.
— Шкура убитого животного лежала на дороге в сторону Среднего посёлка по левую руку от дороги. Возможно сейчас, после того, как этим делом заинтересовались полицейские, шкуру убрали, — сообщил Родион Латышев.
В департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области сказали, что об этом случае пока не слышали. Однако напомнили, что незаконная добыча лосей — уголовное дело.
— За незаконную добычу лосей грозит штраф в зависимости от пола животного, обязательные работы или даже лишение свободы, — пояснил специалист департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Герасимов.
Фото: Родион Латышев
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