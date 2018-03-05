«Улетела фура и сгорел УАЗ»: в Ярославской области сегодня день скользких аварий

На трассе М-8 фура улетела в кювет

Сообщества и паблики ярославских автомобилистов в социальных сетях сегодня завалены сообщениями и фотографиями с мест ДТП.

— День богат на ДТП, — пишет Максим Малкин и публикует фото с места аварии на Промышленном шоссе. Похоже, машины здесь занесло на заснеженной дороге.

Автомобилисты отмечают, что день богат на ДТП

Делятся информацией о ДТП автомобилисты и с других улиц Ярославля. Но самые страшные сообщения приходят с федеральной и региональной трасс.

— По дороге от Москвы до Ярославля я насчитал на М-8 девять аварий, — сообщает Андрей Тутариков.

— В том числе фура улетела в кювет и полностью сгорел в результате ДТП в Ростове УАЗ, — отмечает Антон Семёнов.

В Ростовском районе столкнулись сразу пять машин

Там, по словам очевидцев, столкнулись сразу пять машин: фура «Вольво», два УАЗа, ВАЗ-2107 и «Пежо-Партер». Хотя в официальной сводке сказано, что в аварию угодили лишь три автомобиля. Машины побили друг друга, после чего с травмами в центральную районную больницу увезли водителей: 51-летнюю женщину с переломом бедра и 51-летнего мужчину с ушибом грудины.

В управлении федеральной трассы «Холмогоры» тем временем отметили, что кроме этой аварии на федеральной трассе больше серьёзных ДТП сегодня не было. Вероятно, те аварии, о которых пишут в соцсетях, были на участках других дорог или официально не регистрировались.

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