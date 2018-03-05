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«Улетела фура и сгорел УАЗ»: в Ярославской области сегодня день скользких аварий
5 марта 2018 16:56
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Сообщества и паблики ярославских автомобилистов в социальных сетях сегодня завалены сообщениями и фотографиями с мест ДТП.
— День богат на ДТП, — пишет Максим Малкин и публикует фото с места аварии на Промышленном шоссе. Похоже, машины здесь занесло на заснеженной дороге.
Делятся информацией о ДТП автомобилисты и с других улиц Ярославля. Но самые страшные сообщения приходят с федеральной и региональной трасс.
— По дороге от Москвы до Ярославля я насчитал на М-8 девять аварий, — сообщает Андрей Тутариков.
— В том числе фура улетела в кювет и полностью сгорел в результате ДТП в Ростове УАЗ, — отмечает Антон Семёнов.
Там, по словам очевидцев, столкнулись сразу пять машин: фура «Вольво», два УАЗа, ВАЗ-2107 и «Пежо-Партер». Хотя в официальной сводке сказано, что в аварию угодили лишь три автомобиля. Машины побили друг друга, после чего с травмами в центральную районную больницу увезли водителей: 51-летнюю женщину с переломом бедра и 51-летнего мужчину с ушибом грудины.
В управлении федеральной трассы «Холмогоры» тем временем отметили, что кроме этой аварии на федеральной трассе больше серьёзных ДТП сегодня не было. Вероятно, те аварии, о которых пишут в соцсетях, были на участках других дорог или официально не регистрировались.
Читайте также: на «проклятом» перекрёстке за Волгой случилось ещё одно ДТП.
Фото: Антон Семёнов/Facebook.com, Максим Малкин/Vk.com, МЧС
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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