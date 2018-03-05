Назвали самые завешенные техническим «мусором» дома-памятники Ярославля

На дома-памятники в Ярославле вешают слишком много технического «мусора»

По охраняемому ЮНЕСКО центру Ярославля прогулялись члены всероссийского общества охраны памятников и ужаснулись. Они смотрели на фасады зданий через приказ Министерства культуры, который запрещает устанавливать на домах инженерно-техническое оборудование, завешивать стены проводами, кондиционерами и прочей техникой.

Но активисты в Ярославле увидели, что на исторические здания в нашем городе вешают всё подряд.

— За час мы прошли по улицам Кирова, Первомайской, Кедрова, Советской, Республиканской, Революционной. По площадям: Советской и Челюскинцев. И выявили более 50 нарушений. В основном это установка на лицевых фасадах зданий кондиционеров и накладных рольставен, — рассказал Семён Травин, ярославский участник всероссийского общества охраны памятников.

Здание ЯрГУ входит в число охраняемых. Но такую охрану Минкульт бы не одобрил

Назвали самые завешенные дома-памятники центра. На первом месте оказалось здание комитета по управлению муниципальным имуществом, где насчитали 15 кондиционеров и 5 рольставен. На втором месте оказался главный корпус ярославского государственного университета имени Демидова с девятью кондиционерами на фасаде, и на третье место попало здание аэроклуба на улице Свободы, где когда-то училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. На нём насчитали пять предметов технического «мусора», портящих стены охраняемого здания.

По тем зданиям, которыми заведует департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, общественники написали заявления региональным чиновникам.

Кстати, на днях градозащитники заметили, что новые ограждения с мишками в центре Ярославля уже полностью заржавели.