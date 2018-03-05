Ярославскому спортсмену грозит семь лет колонии за покупку запрещённых допинг-препаратов

Препараты, которые таможенники нашли в посылке, запрещены к ввозу на территорию России

Сотрудники таможни, Росгвардии и транспортной полиции перехватили посылку с запрещёнными допинг-препаратами для ярославского спортсмена. Оказалось, что парень заказал себе медикаменты в интернет-магазине на белорусском сайте. Продавец отправил покупку почтой.

— Экспертиза показала, что в препаратах, которые были в посылке, содержались сильнодействующие вещества, оборот которых ограничен в России с 2007 года, — рассказали сотрудники ярославской таможни.

Спортсмен объяснил таможенникам, что анаболики он заказал, чтобы нарастить себе мышцы и увеличить спортивные показатели. Также парень признался, что знал, что ввоз таких препаратов запрещён, но ради достижения своих целей решил рискнуть.

Теперь в отношении спортсмена завели уголовное дело. Если судом он будет признан контрабандистом, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Недавно аналогичным образом попался житель Переславля-Залесского. На него тоже завели уголовное дело за заказ аналогичных препаратов из Белоруссии.