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Более 10000 километров оптики построил «Ростелеком» для устранения цифрового неравенства в ЦФО

5 марта 2018 15:11
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Wi-Fi, Ростелеком, цифровое неравенство

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«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году. Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года точки доступа работают в 5656 населенных пунктах, что составляет 40,5% от общего плана. Причем план-график проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году выполнялся с опережением. Для подключения точек доступа построено 46 тысяч километров новых волоконно-оптических линий связи, из них более 10 тысяч — в Центральном федеральном округе.

Александр Абрамков, вице-президент — директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

— Приятно отметить, что проект реализуется согласно графику, а в некоторых регионах — с опережением. И мы не планируем сбавлять темпы. За время реализации программы Устранения цифрового неравенства наши связисты построили в ЦФО более десяти тысяч километров оптики и установили более 1600 точек доступа. Теперь у жителей сел, деревень и поселков появились равные цифровые возможности для комфортной жизни и работы в онлайн-среде.

В целом по проекту устранения цифрового неравенства точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с должны быть построены в почти 14 тысячах населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек.

С 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом на точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Сразу после этого был зафиксирован резкий рост спроса на услугу. Всего с момента начала работы точек доступа Wi-Fi состоялось более 16 миллионов интернет-сессий, а общий трафик превысил 2280 Терабайт.

Проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязью). В соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.

В соответствии с условиями договора, помимо строительства и эксплуатации точек доступа Wi-Fi, «Ростелеком» обеспечивает работу почти 148 тысяч универсальных таксофонов. С 1 января 2018 года компания отменила плату за местные телефонные соединения* с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, у всех пользователей появилась возможность звонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт без поминутной оплаты и без таксофонной карты. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют около четверти общего трафика.

* На стационарные телефоны в пределах города или сельского района, в том числе на другой таксофон универсальной услуги, способный принимать входящие вызовы.

Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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