В Ростовском районе столкнулись пять машин: фура, «буханки» и две легковушки

На трассе столкнулись пять машин

Сегодня в 8:35 в Ростовском районе на 223-м километре трассы М-8 столкнулись сразу пять машин: фура «Вольво», два УАЗа, ВАЗ-2107 и «Пежо-Партер».

Машины побили друг друга, после чего с травмами в центральную районную больницу увезли водителей: 51-летнюю женщину с переломом бедра и 51-летнего мужчину с ушибом грудины.

— Все машины ехали без пассажиров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

Два человека попали в больницу

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Перекресток Орджоникидзе и Машиностроителей ярославцы уже нарекли «проклятым», на днях там случилось еще одно ДТП.