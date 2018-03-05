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Город

В Ростовском районе столкнулись пять машин: фура, «буханки» и две легковушки

5 марта 2018 14:44
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ДТП, авария, Ярославская область, Ростов

Сегодня в 8:35 в Ростовском районе на 223-м километре трассы М-8 столкнулись сразу пять машин: фура «Вольво», два УАЗа, ВАЗ-2107 и «Пежо-Партер». 

Машины побили друг друга, после чего с травмами в центральную районную больницу увезли водителей: 51-летнюю женщину с переломом бедра и 51-летнего мужчину с ушибом грудины.

— Все машины ехали без пассажиров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. 

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Перекресток Орджоникидзе и Машиностроителей ярославцы уже нарекли «проклятым», на днях там случилось еще одно ДТП.

Елена Вахрушева
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Фото: МЧС
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