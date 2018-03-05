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Город

Прокуратура обязала мэрию Ярославля поставить туалеты на остановках

5 марта 2018 14:36
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мэрия, остановки, водители, маршрутки, Ярославль, пазики

Ярославцев не устраивают не только маршрутки, но и остановки. А если точнее, то конечные. Пассажирам не нравится то, что водители и кондукторы на конечных остановках не только едят, моют и ремонтируют транспорт, но ещё и справляют нужду. Причём прямо на улице. В конце концов, один из жителей Ярославля обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку конечных остановок маршруток. В результате этой проверки прокуратура выявила несколько нарушений.

— Установлено, что в Ярославле 52 конечных пункта маршрутов городского пассажирского транспорта, а также 6 конечных остановок без возможности межрейсового отстоя. Из них оборудовано площадками для стоянки с твердым покрытием 37 пунктов, контейнерами для сбора отходов — 18, туалетами — только 15 пунктов. При этом водители и кондукторы  осуществляют прием пищи, ремонт и поддержание в чистоте транспортных средств, в результате чего образуются отходы, в том числе разливы технических жидкостей, происходит загрязнение земельных участков и полос отвода автомобильных дорог, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Прокуратура обязала директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля устранить все нарушения. А это значит, что на каждой конечной остановке должен стоять туалет и мусорные контейнеры.

Ездить на общественном транспорте становится всё страшнее. Недавно на рейсе поймали пьяных водителей маршруток.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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