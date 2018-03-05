|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Прокуратура обязала мэрию Ярославля поставить туалеты на остановках
5 марта 2018 14:36
4 609 20
Ярославцев не устраивают не только маршрутки, но и остановки. А если точнее, то конечные. Пассажирам не нравится то, что водители и кондукторы на конечных остановках не только едят, моют и ремонтируют транспорт, но ещё и справляют нужду. Причём прямо на улице. В конце концов, один из жителей Ярославля обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку конечных остановок маршруток. В результате этой проверки прокуратура выявила несколько нарушений.
— Установлено, что в Ярославле 52 конечных пункта маршрутов городского пассажирского транспорта, а также 6 конечных остановок без возможности межрейсового отстоя. Из них оборудовано площадками для стоянки с твердым покрытием 37 пунктов, контейнерами для сбора отходов — 18, туалетами — только 15 пунктов. При этом водители и кондукторы осуществляют прием пищи, ремонт и поддержание в чистоте транспортных средств, в результате чего образуются отходы, в том числе разливы технических жидкостей, происходит загрязнение земельных участков и полос отвода автомобильных дорог, — рассказали в прокуратуре Ярославля.
Прокуратура обязала директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля устранить все нарушения. А это значит, что на каждой конечной остановке должен стоять туалет и мусорные контейнеры.
Ездить на общественном транспорте становится всё страшнее. Недавно на рейсе поймали пьяных водителей маршруток.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров