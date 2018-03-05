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У ярославцев, бросивших машину в сугробе, будут отбирать автомобили через суд
5 марта 2018 14:04
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В Ярославле городские власти и общественники объявили совместную войну автомобилям-«подснежникам» — которые с осени стоят, превратившись в большие сугробы. Но не всем, а только тем, которые мешают убирать дороги в центре города.
— Мы будем выявлять такие машины и на дорогах, и во дворах, — пообещала глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Любовь Сурова. — Просим подключиться всех горожан и сообщать данные о таких автомобилях.
Сообщать было велено местному автомобилисту-общественнику Александру Муставину через социальную сеть Facebook. Он будет собирать все данные и координировать работу.
— Для начала мы совместно с ГИБДД постараемся отыскать владельцев этих машин, чтобы попросить их перепарковаться, — объяснил Александр Мустафин.
Что делать с машинами, чьих владельцев не найдут, а заодно и с теми, кто не сможет переставить авто, пока непонятно. Рассматривают вариант — признавать машины бесхозными и эвакуировать.
— Будем рассматривать каждый случай индивидуально, — говорят власти. — Первоочередная задача — собрать информацию о «подснежниках». В случае, если собственника брошенного автомобиля установить не удается, обращаемся в суд о признании движимого имущества бесхозным. У этой процедуры есть свои особенности, поэтому в первую очередь апеллируем к гражданской ответственности автовладельцев.
Тем не менее глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Любовь Сурова подчеркнула, что суд — это крайняя мера. С владельцами машин сначала будут пытаться построить диалог.
В Ярославле машины горожан постоянно мешают убирать город. Власти регулярно после снегопадов просят автомобилистов убрать свои авто с обочин дорог и из дворов, а на работу ездить на общественном транспорте. Но больше всего мешают работать коммунальщикам как раз такие «подснежники». Этой зимой уже был опыт борьбы с ними через Facebook.
Читайте также: в Ярославле грязный снег с дорог сгрузили в остановку транспорта.
Фото: Александра Савельева
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