×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

У ярославцев, бросивших машину в сугробе, будут отбирать автомобили через суд

5 марта 2018 14:04
11 193 18
дороги, ЖКХ, авто, Ярославль

В Ярославле городские власти и общественники объявили совместную войну автомобилям-«подснежникам» — которые с осени стоят, превратившись в большие сугробы. Но не всем, а только тем, которые мешают убирать дороги в центре города.

— Мы будем выявлять такие машины и на дорогах, и во дворах, — пообещала глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Любовь Сурова. — Просим подключиться всех горожан и сообщать данные о таких автомобилях.

Сообщать было велено местному автомобилисту-общественнику Александру Муставину через социальную сеть Facebook. Он будет собирать все данные и координировать работу.

— Для начала мы совместно с ГИБДД постараемся отыскать владельцев этих машин, чтобы попросить их перепарковаться, — объяснил Александр Мустафин.

Что делать с машинами, чьих владельцев не найдут, а заодно и с теми, кто не сможет переставить авто, пока непонятно. Рассматривают вариант — признавать машины бесхозными и эвакуировать.

— Будем рассматривать каждый случай индивидуально, — говорят власти. — Первоочередная задача — собрать информацию о «подснежниках». В случае, если собственника брошенного автомобиля установить не удается, обращаемся в суд о признании движимого имущества бесхозным. У этой процедуры есть свои особенности, поэтому в первую очередь апеллируем к гражданской ответственности автовладельцев.

Тем не менее глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Любовь Сурова подчеркнула, что суд — это крайняя мера. С владельцами машин сначала будут пытаться построить диалог.

В Ярославле машины горожан постоянно мешают убирать город. Власти регулярно после снегопадов просят автомобилистов убрать свои авто с обочин дорог и из дворов, а на работу ездить на общественном транспорте. Но больше всего мешают работать коммунальщикам как раз такие «подснежники». Этой зимой уже был опыт борьбы с ними через Facebook.

Читайте также: в Ярославле грязный снег с дорог сгрузили в остановку транспорта.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославле снег с дорог сгрузили в остановку

Спорт
На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок

На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок
Стиль и красота
Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя

Кировские шубы в Ярославле: выставка и скидки 30% от производителя
Спорт
«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ
Погода
Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет

Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет
Спорт
Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России

Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России

Фильм недели
вчера
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (9): А для чего вообще фильмы о... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,35 56,99
EUR 69,60 70,19
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 06.03
USD 57,10 0,44
EUR 70,17 0,70
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.