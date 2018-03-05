В Ярославле снег с дорог сгрузили в остановку

Снег свалили в то место, где люди ждали транспорт

Жители Заволжского района Ярославля возмущены — снег, убранный с дороги, сгрузили прямо в остановку. Точнее, в корпус от будущего павильона, который должен появиться на остановке возле бывшего кинотеатра «Аврора».

— Мы сейчас выясняем, как такое могло произойти, — объяснили в мэрии Ярославля. — Возможно, там сейчас сносят ларёк и временно положили туда снег.

Тем не менее именно в этом месте жители района стояли, дожидаясь на остановке автобуса или маршрутки.

Сейчас в Ярославле коммунальные службы после ночного снегопада работают в усиленном режиме. Они разгребают последствия ночного снегопада.